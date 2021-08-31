Мирзоян – Лаврову: «Баку не выполняет свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года»

Новоназначенный министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня на своей первой встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве заявил, что стратегия Армении – это мир и стабильность в регионе, чему, однако, препятствует деструктивная политика Азербайджана.

«Баку не выполняет свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года», - сказал Мирзоян, подчеркнув, что соглашение было достигнуто усилиями президента России Владимира Путина.

«Азербайджан предпринимает публичные провокационные шаги, которые являются прямым посягательством на суверенную территорию Армении, с ними мы сталкиваемся с 12 мая этого года», - заявил глава МИД Армении.

Мирзоян также подчеркнул, что, отказываясь вернуть армянских военнопленных, Баку нарушает трехстороннее соглашение.

Приветствуя министра иностранных дел Армении, Лавров подчеркнул, что Мирзоян не новый человек и его прежние связи помогут ему еще более эффективно развивать армяно-российские связи. Глава МИД России поблагодарил Арарата Мирзояна за то, что его первый зарубежный визит состоялся в Москву.

Накануне визита МИД России распространил обширную справку, в которую вошли повестка дня сегодняшней встречи, полный список встреч и контактов между лидерами Армении, а также высокопоставленными официальными лицами за последние два года, список российских компаний в Армении и объем инвестиций в Армению.

В документе, распространенном пресс-службой МИД России, в частности, говорится, что одной из ключевых тем встречи станет рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с реализацией договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., будут предметно рассмотрены гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, ситуация на армяно-азербайджанской границе и процесс разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

В справке российского внешнеполитического ведомства также отмечается, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году разговаривали по телефону 66 раз, а в этом году встречались три раза и провели 14 телефонных разговоров. Также отмечается, что объем российских инвестиций в Армению составляет порядка 2,1 млрд долларов или 40% от общего объема инвестиций.

В преддверии встречи Лавров-Мирзоян Москва сообщила также, что в прошлом году в условиях пандемии физические лица перевели из России в Армению около 829 млн долларов.

МИД России подчеркивает, что армяно-иранскую и армяно-турецкую границы охраняют российские пограничники.

Вчера вечером в Москве Арарат Мирзоян провел ужин с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Накануне встречи Лавров-Мирзоян глава МИД Азербайджана вчера в Баку принял нового российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева.

По сообщению МИД Азербайджана, стороны обсудили перспективу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В послевоенный период власти Азербайджана неоднократно заявляли, что карабахской проблемы больше не существует и Минской группе больше делать нечего.