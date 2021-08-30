Власть видит в заявлениях Эрдогана положительный сигнал, оппозиция - неприемлемые предусловия

Официальный Ереван пока не отреагировал на заверения президента Турции о готовности Анкары к нормализации отношений с Арменией. Между тем, в правящей партии прокомментировали заявление Реджепа Тайипа Эрдогана.

Член комиссии по внешним отношениям, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Мария Карапетян, считает звучащие из Анкары заявления позитивным сигналом.

Президент Турции отметил, что новейшая история не должна быть источником вражды и что необходимо предпринимать конструктивные шаги для прочного мира и сосуществования. «Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу по постепенной нормализации отношений с Арменией», - сказал Эрдоган.

«Народ Республики Армения, граждане дали нам мандат открыть эру мирного развития для Армении в регионе, и мы должны использовать даже самый маленький возможный шанс в этом направлении, причем имея в виду, что это будет происходить с учетом интересов Республики Армения. И мы также должны понимать, что мир отвечает интересам Республики Армения, интересам ее народа, и мы будем двигаться вперед с учетом этого. Так что да, положительный сигнал оценивается как положительный», - сегодня заявила депутат.

В правящей фракции не усмотрели предусловий в заявлении президента Турции, несмотря на то, что Эрдоган говорит о признании территориальной целостности как Турции, так и Азербайджана.

«Я не увидела слова «условие», слова «предварительное условие» или какой-либо ссылки на подобную жесткую позицию», - сказала Карапетян.

Между тем, две оппозиционные фракции парламента убеждены, что турецкая сторона выдвигает неприемлемые предусловия для нормализации армяно-турецких отношений.

«Эти последние заявления Эрдогана содержат несколько простых формулировок: Армения должна признать территориальную целостность Турции и Азербайджана, следовательно, отказаться от проведения каких-либо дипломатических действий вокруг будущего статуса Арцаха, отказаться от международного признания Геноцида армян. И есть еще одно опасное положение: в региональном и более широком смысле Эрдоган предлагает схему развала систем безопасности в рамках ОДКБ в формулировке так называемой шестерки», - считает член оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян.

Тигран Абраамян из оппозиционной фракции «Честь имею» отметил: «Только на первый взгляд кажется, что турецкий лидер выступает с позитивными сигналами, но когда вы читаете между строк, видите продолжение его ответа, то становится видно, что в более смягченном виде представлены существовавшие до этого предварительные условия - его ссылки на территориальную целостность, естественно, это не исходит из интересов Армении».

Несмотря на пограничную напряженность и угрозы со стороны Азербайджана, Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан также выступает за мир и поэтому Баку предложил начать переговоры с Арменией о всеобъемлющем мирном соглашении.

Тигран Абраамян не только не видит положительного сигнала со стороны Турции, но и считает, что агрессивные действия Азербайджана согласованы с Анкарой. «Еще в августе 2020 года, после известных событий в Тавуше, Турция и Азербайджан заявили, что их подходы по самым разным вопросам - военным, политическим, дипломатическим, даже информационным - будут максимально согласованы, фактически они будут действовать как одна сторона. И в этом случае считать, что азербайджанские провокации не имеют ничего общего с Турцией... Конечно, это исключено», - сказал он.

Необходимо решительно отвергнуть выдвинутые Турцией предварительные условия, считает член фракции «Айастан» Гегам Манукян. Но оппозиционный депутат не столь уверен в том, что нынешняя власть пойдет на такой шаг. «Власти обязаны от имени Республики Армения (потому что, в конце концов, в данном случае это также касается общеармянских вопросов) очень резко отвергнуть выдвинутые Эрдоганом условия, потому что Турция также была окрылена, ведь ни в одном пункте программы правительства не чувствуется, что Турция – это та Турция, которая принимала непосредственное участие в 44-дневной войне, и из слов, сказанных Пашиняном на заседании правительства, вы даже не поймете, что они относятся к государству, которое принимало полноценное участие в войне – и военной техникой, и наемниками», - сказал Манукян.

Депутат поддерживаемой третьим президентом Армении Сержем Саргсяном фракции «Честь имею» Тигран Абраамян отметил, что при третьем президенте нормализация армяно-турецких отношений также была предметом обсуждения. Он напомнил о подписанных в 2009 году и аннулированных в 2018 году армяно-турецких протоколах. Депутат подчеркнул, что причиной провала инициированной Сержем Саргсяном так называемой «футбольной дипломатии» стали именно выдвинутые Турцией предусловия.

В 2009 году в Цюрихе были подписаны два документа об установлении и развитии армяно-турецких отношений.

«Этого не было на первом этапе хорошо известного Цюрихского процесса в 2009 году, но позже, возможно, под давлением Азербайджана, из других политических соображений, Турция выдвинула новые предварительные условия, в том числе по вопросу Нагорно-Карабахской Республики, а также появились определенные изменения в их позиции в связи с процессом международного признания Геноцида армян. В результате процесс провалился», - подчеркнул Абрамян.

Для Анкары сейчас нет важных предусловий - политолог

Политолог Бениамин Погосян также не видит в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана каких-либо предусловий для Армении. Политолог отметил, что тех предусловий, которые были раньше и были важны для Анкары, теперь нет. «Если мы посмотрим с точки зрения Турции, то было две основных проблемы: одна - вопрос Арцаха, который Турция считает закрытым, и, глядя на программу правительства Республики Армения, я прихожу к выводу, что для правительства РА Армении вопрос Арцаха также закрыт. Международное признание Геноцида армян для Турции больше не представляет той угрозы или не воспринимается как угроза в той мере, в какой оно воспринималось до 2015 года, следовательно этот вопрос также потерял свою актуальность. Следовательно, да, Турция готова к нормализации отношений и открытию границ», - сказал политолог.

Президент Турции повторил свое предложение, введенное в обращение после последней Карабахской войны, о создании шестисторонней платформы в регионе с участием трех стран Южного Кавказа, а также России, Турции и Ирана. Грузия публично отвергла эту инициативу из-за конфронтации с Россией. По мнению политолога, предлагая эту платформу, Турция пытается ограничить присутствие Запада на всем Южном Кавказе.