COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 10 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 25 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 200 и сейчас составляет 224 919.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 778.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1150 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам (2 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 209, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 504 158 (8 516 - за сутки).