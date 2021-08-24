Перепалка драка и взаимные обвинения – в парламенте представлена программа правительства

Бурные страсти в парламенте: перепалка, драка, оскорбления

Перепалка, драка, оскорбления - в прямом смысле этих слов. Так сегодня продолжилась работа парламента, когда после трехчасового представления программы правительства премьер-министр Никол Пашинян собрался отвечать на вопросы депутатов.

Все началось с адресованного Пашиняну вопроса депутата оппозиционной фракции «Честь имею» Анны Мкртчян, который она приправила оскорблениями и иронией. В ответ спикер парламента Ален Симонян решил удалить Мкртчян из зала заседаний, а после прихода в зал сотрудников службы безопасности завязалась драка. Только после 20-минутного перерыва заседание продолжилось в относительно мирной обстановке.

В 44-дневной войне с армянской стороны погибло 3773 человека, 243 - пропали без вести - премьер

Сегодня, прежде чем ответить более чем на два десятка вопросов депутатов, премьер-министр Никол Пашинян представил программу правительства на ближайшие пять лет, по его словам, в неординарных условиях. Сначала он перечислил все бедствия и проблемы, которые Армения пережила во время и после 44-дневной войны. Война, по словам премьер-министра, унесла жизни 3773 человек, местонахождение 243 военнослужащих до сих пор остается неизвестным, часть пленных все еще не вернулась, на суверенную территорию Армении незаконно вторглись вооруженные силы Азербайджана.

«Республика Армения находится на судьбоносном и поворотном этапе, на точке, продолжение с которой будет иметь решающее значение для нашего государства и государственности», - отметил он.

Прежде чем говорить о предстоящих планах, премьер сделал исторический намек: что было бы, если бы еще в конце 90-х годов события развивались иначе. Речь шла о стратегии урегулирования нагорно-карабахской проблемы. По словам Пашиняна, этот важнейший вопрос был вытеснен из политической повестки дня. «Мы не сформулировали ответ на самый главный вопрос: что мы будем делать, если нам не удастся достичь приемлемого решения за столом переговоров? Между прочим, я не говорю о том, что сделали или не сделали разные власти или правительства, или руководители, но пытаюсь сформулировать ту системную проблему, которая была у нас с самого начала в контексте нагорно-карабахской проблемы.

Эта системная проблема оказывала очень серьезное влияние на весь ход истории Третьей республики и отношения. У нас, как у общества, не было стратегии урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал Пашинян.

Разблокирование не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Карабаха - премьер

Правительство берет на себя свою долю ответственности в деле установления мира в регионе, уже обращаясь к программе, с трибуны парламента заявил Пашинян. По его словам, цель – вернуть нагорно-карабахскую проблему в русло переговорного процесса, а залогом создания благоприятной среды вокруг Армении, по мнению, премьер-министра, является раблокирование региона.

В трехсторонних документах Армения-Азербайджан-Россия отсутствуют какие-либо формулировки о создании коридора через территорию Армении, в очередной раз заявил глава правительства Армении. Тем не менее, он раскрыл скобки: как Армения должна получить дорогу через территорию Азербайджана для транспортного сообщения с Россией и Ираном, так и Азербайджан должен получить дорогу через территорию Армении к своим западным районам.

«Но в то же время мы не отрицали и не отрицаем, что тема открытия региональных коммуникаций содержит в себе определенные риски для государственных интересов Армении. Вот почему в программе правительства мы отметили, что разблокирование должно быть одним из приоритетов внешней политики Армении, в то же время этот процесс не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и Арцаха», - сказал Пашинян.

О внешней политике

Говоря о внешней политике, Пашинян сначала затронул отношения с Россией, подчеркнув, что сегодня российские миротворцы являются гарантией безопасности в Нагорном Карабахе, и Армения продолжит укреплять и расширять военные, экономические, политические отношения с Россией.

По словам Пашиняна, против российских миротворцев в Азербайджане ведется сильная антипропаганда

Примечательно заявление Пашиняна о том, что против российских миротворцев в Азербайджане ведется сильная антипропаганда. Он подчеркнул, что армянские военнослужащие, взятые в плен после подписания трехстороннего заявления 9 ноября и приговоренные азербайджанскими судами к тюремному заключению, были взяты в плен тогда, когда территория находилась под контролем российских миротворцев. «Если сопоставить этот факт с тем, что Азербайджан до сих пор не подписал мандат миротворцев, становится очевидным, что это серия действий, осуществляемых против миротворцев, то есть против Нагорного Карабаха и стабильности и мира в Нагорном Карабахе», - сказал Никол Пашинян.

Пашинян также говорил о крепких связях Армении с Западом. Он перечислил примеры эффективного сотрудничества с США, ЕС, Францией. Премьер подчеркнул, что отношения Армения-США поднялись до уровня стратегического диалога.

В своем трехчасовом выступлении Пашинян коснулся программ, ожидаемых во всех сферах для развития Армении - образование, культура, экономика, спорт.

«Вы признаете, что вы та власть, которая является ответственной и виновной номер один?» - вопрос депутата

Однако вопросы оппозиционных депутатов касались проблем безопасности. Большинство вопросов были не о будущем, а о потерях в прошлом.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Армине Кюрегян, в частности, поинтересовалась: «Вы признаете, что вы – та власть, которая привела эту страну к поражению и является ответственной и виновной номер один?»

«Во-первых, я сразу после войны заявил, что считаю себя ответственным лицом номер один, считаю себя виновным и где-то признаю, что совершил ошибку, не опубликовав в 2018 году все содержание унаследованных переговоров», - ответил премьер.

Другой депутат фракции «Айастан», Арцвик Минасян, еще больше ужесточил риторику, заявив, что Пашинян вел тайные переговоры, приведшие страну к гибели. «Если Вы последовательно гнушаетесь этих слов - предатель, сдавший земли, что понятно, как вы называете эти действия?» И во-вторых, учитывая, что Генпрокуратура последовательно отклоняет возбужденные уголовные дела по этим преступлениям, готовы ли Вы быть последовательным и быть привлеченным в рамках расследования этого уголовного дела по статье о предательстве?» - спросил он.

«Не заставляйте меня показать, кто должен гнушаться, кто предатель, грабящий государство, кто сдавший земли, кто капитулянт», - ответил Пашинян.

Это программа по выклянчиванию мира - Рустамян

Новым поводом для спора стал вопрос депутата от возглавляемого Робертом Кочаряном блока «Айастан» Арама Вардеваняна: «Вы несколько раз подчеркивали тайное-нетайное обстоятельство. Думаю, Вам тоже известно о том, что возбуждено уголовное дело в связи с той прямой оперативной связью между Арменией, конкретно между Вами и врагом Алиевым, в рамках которой также, как Вы, наверное, знаете, говорили о 5 миллиардах. Скажите и об этом».

«Я думаю, Вам стоит поговорить об этих миллиардах с Вашим доверителем. Иди и поговори о миллиардах со своим доверителем» - ответил Никол Пашинян.

По завершении ответов на вопросы 50 депутатов зарегистрировались для обмена мнениями. Хотя сегодня должна была обсуждаться программа правительства, однако как вопросы, так и выступления вновь содержали взаимные обвинения.

По оценке представителя блока «Айастан» Армена Рустамяна, правительство не представило программу по навязыванию мира. «Это программа по выклянчиванию мира, потому что это правительство готовится к новым уступкам, новой капитуляции», - заявил он.

Обсуждение программы правительства продолжится завтра. С заключительной речью выступит премьер-министр, после чего документ будет поставлен на голосование.