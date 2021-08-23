В правящей партии заверяют, что сборы связаны не с опасностью войны, а с решением долгосрочной задачи

«Мы увидели, что во время 44-дневной войны у нас была большая проблема с мобилизационным ресурсом, который не обладал боевыми навыками. И теперь эти мероприятия проводятся именно для того, чтобы привести мобилизационный ресурс к тому уровню, чтобы, не дай Бог, если мы снова окажемся в ситуации войны, наш мобилизационный ресурс владел оружием, был готов к военным ситуациям», - сказал депутат правящей фракции «Гражданский договор» Грачья Акопян.

По его словам, исход войны мог бы быть иным, если бы в прошлом проводились подобные сборы.

Согласно решению, принятому правительством на прошлой неделе, в ежеквартальных сборах будут задействованы 2169 резервистов. Из них 1164 - рядовые, 254 – прапорщики, 751 - офицеры.

В учениях примут участие резервисты, имеющие мотострелковую, ракетно-артиллерийской, коммуникационную, разведывательную и инженерную специальности. При необходимости резервисты будут привлечены к боевому дежурству.

По словам начальника Службы призыва и мобилизации Армена Афтандиляна, трехмесячные учебно-тренировочные сборы будут носить продолжительный характер. «Все резервисты, стоящие на учете в резерве, для повышения и усовершенствования своих военных способностей в обязательном порядке должны пройти учебно-тренировочные сборы», - сказал он.

Согласно Министерству обороны, в течение всего периода участия в сборах граждане будут считаться военнослужащими, будут пользоваться всеми социальными льготами, предусмотренными для военнослужащих. Резервисты, участвующие в сборах, также будут получать зарплату по официальной ставке за назначенную военную должность в зависимости от воинского звания и ряда других факторов. Резервисты также сохранят за собой свои рабочие места. Начальник службы призыва и мобилизации напомнил, что это требование закона.

«Все работодатели, у которых работают наши резервисты, которые будут задействованы в учебных сборах, по закону обязаны сохранять их рабочие места. Они могут в течение этого периода, чтобы у них не было проблем с работой, подписать контракты на трехмесячный срок, привлечь новых работников, но по прошествии трех месяцев они обязаны снова взять на работу возвратившихся с учебных сборов наших призывников, офицеров и прапорщиков, на их рабочие места», - сказал Афтандилян.

А что делать резервистам, у которых есть свой собственный бизнес? В министерстве обороны сегодня на наши звонки не ответили. А граждане, столкнувшиеся с подобной проблемой, сказали, что им из правительства сообщили, что, возможно, их на сборы не призовут.

Военный эксперт Карен Ованнисян считает проведение подобных сборов необходимым. По его словам, 44-дневная война показала неподготовленность резервистов.

«Здесь вопрос не только во владении оружием, но и в умении работать вместе с армией. Иными словами, между резервистами и армией должна быть слаженная работа. Вот почему я считаю, что ежеквартальные сборы очень важны и крайне необходимы. В то же время я считаю, что эти трехмесячные военные сборы должны быть постоянными, не один раз в год, а несколько раз, с участием разных групп», - сказал Ованнисян.

Военный эксперт считает, что эти сборы не будут носить формальный характер, как предыдущие, более короткие. Он пришел к такому мнению, видя настрой министерства. Эксперт затруднился сказать, какой был бы результат у армянской стороны в войне, если бы подобные сборы проводились в предыдущие годы. Он уверен, что человеческих потерь было бы не так много.

«По крайней мере, мы бы точно не понесли столько потерь, если бы наши резервисты были подготовлены, потому что резервисты не могли даже ориентироваться на местности, не могли различить север, юг, восток, запад, то есть, были настолько неподготовленными», - подчеркнул он.

Уклонившиеся от сборов будут привлечены к уголовной ответственности - до 3 лет лишения свободы.

Начальник службы призыва и мобилизации Армен Афтандилян пояснил, какие резервисты не будут привлечены к сборам: «В основном те граждане, которые закреплены на должностях, занимают эти должности, имеют проблемы со здоровьем, а все остальные категории с учетом возрастного ценза, подлежат участию в учебных сборах».

Следующие трехмесячные сборы Минобороны планирует провести уже с 15 сентября по 15 декабря. Соответствующее решение вынесено на общественное обсуждение. Минобороны планирует привлечь к этим сборам до 869 резервистов. Перечень специальностей на этих сборах расширен. Будут задействованы резервисты по специальностям противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, технической, топографической и тыловой специальностям.