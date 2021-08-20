С 25 августа в Армении объявлены трехмесячные учебные сборы

Как отмечает Министерство обороны Армении, при необходимости участники сборов будут также привлечены к боевому дежурству.

Для обеспечения учебных сборов сроком на три месяца от органов, имеющих военно-транспортные обязанности, будут привлечены до 110 единиц транспортных средств.

Граждане будут считаться военнослужащими в течение всего периода участия в сборах, будут пользоваться всеми предусмотренными для военнослужащих социальными льготами, их гражданские рабочие места будут сохранены, а также им будет выплачиваться зарплата за каждый месяц сборов в установленном для назначенной военной должности размере, в зависимости от звания и ряда других факторов, говорится в сообщении.

Военное ведомство подчеркивает, что участие в сборах будет засчитываться в стаж военной службы или общий трудовой стаж гражданина, согласно календарному расчету, а уклонение от сборов приведет к уголовно-правовым последствиям.