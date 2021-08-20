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Армения

С 25 августа в Армении объявлены трехмесячные учебные сборы

С 25 августа по 25 ноября в Армении объявлены трехмесячные учебные сборы резервистов рядового, прапорщического и офицерского составов, состоящих на учете в первой группе запаса, с целью усовершенствования военных навыков и переподготовки резервистов.

Как отмечает Министерство обороны Армении, при необходимости участники сборов будут также привлечены к боевому дежурству.

Для обеспечения учебных сборов сроком на три месяца от органов, имеющих военно-транспортные обязанности, будут привлечены до 110 единиц транспортных средств.

Граждане будут считаться военнослужащими в течение всего периода участия в сборах, будут пользоваться всеми предусмотренными для военнослужащих социальными льготами, их гражданские рабочие места будут сохранены, а также им будет выплачиваться зарплата за каждый месяц сборов в установленном для назначенной военной должности размере, в зависимости от звания и ряда других факторов, говорится в сообщении.

Военное ведомство подчеркивает, что участие в сборах будет засчитываться в стаж военной службы или общий трудовой стаж гражданина, согласно календарному расчету, а уклонение от сборов приведет к уголовно-правовым последствиям.

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