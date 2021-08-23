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Карабах

США призывают к урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, поднимая вопрос статуса Нагорного Карабаха

Посол США в Армении Линн Трейси (архив)

Соединенные Штаты Америки в очередной раз призывают к урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, на этот раз поднимая также вопрос статуса Нагорного Карабаха.

«Последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не определен», - согласно новостной программе «Лурер» Общественного телевидения Армении, заявила посол США в Армении Линн Трейси, посетившая Сюникскую область.

«Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач», - отметила посол.

Соединенные Штаты, являющиеся страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, после войны, реагируя на периодически обостряющуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе, неоднократно призывали Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей, чтобы найти всеобъемлющее решение проблемы.

Официальный Ереван регулярно выражал готовность участвовать в переговорах, премьер-министр Никол Пашинян несколько дней назад даже заявил, что армянская сторона «ждет конкретных предложений». Азербайджан же считает вопрос решенным.

«Армения готова участвовать в переговорном процессе как на высоком, так и на самом высоком уровне. Мы ждем конкретных предложений», - заявил Пашинян.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян считает заявление Линн Трейси очень важным. Сопредседатели придерживаются такого же мнения: вопрос статуса Карабаха не решен, он находится в повестке дня, поэтому Алиев «не может реализовать свои экспансионистские планы».

«Франция заявила об этом, Россия несколько раз повторила это, Путин заявил, что статус Карабаха - это сложный вопрос, его нужно оставить на будущее, то есть этим он подчеркнул, что этот вопрос не закрыт и находится в повестке дня. Теперь это заявляет и посол США. Можно сказать, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ придерживаются одного и того же подхода, что очень важно, что означает, что этот вопрос не закрыт, что означает также сигнал Алиеву о том, что конфликт не урегулирован, что еще остается вопрос статуса. То, о чем мы неоднократно говорили», - сказал Бабаян.

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