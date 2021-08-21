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Политика

Премьер-министр: Нам нужен МИД, который разделит политическую ответственность за настоящее и будущее страны

Вызовы, стоящие перед Арменией, - это, прежде всего, безопасность, а для управления ими и создания благоприятной внешней среды нам необходимо Министерство иностранных дел и дипломатическая служба, которые смогут взять на себя и разделить политическую ответственность за настоящее и будущее страны.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян, представляя в МИД новоназначенного министра Арарата Мирзояна.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, подчеркнул, что они не пожалеют сил и энергии для того, чтобы Армения наилучшим образом преодолела существующие вызовы и прошла через существующие испытания.

«Мы постараемся внести свой скромный вклад в то, чтобы обеспечить наилучшую ситуацию для безопасного и мирного развития нашей страны», - заверил новый глава МИД Армении.

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