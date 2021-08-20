Эффективное использование энергетического потенциала ЕАЭС будет способствовать укреплению энергетической безопасности - Пашинян

Пашинян начал свое выступление с вопроса о выработке единых принципов в регулировании транспортной отрасли, отметив, что Дорожная карта по реализации скоординированной транспортной политики государств-членов на 2021-2023 годы является сбалансированным планом развития отрасли.

«В прошлом году мы убедились в востребованности транспортно-логистического сотрудничества внутри ЕАЭС. В период пандемии в рамках объединения были сформированы «зеленые коридоры» для ключевых товаров. Во многом благодаря этим мерам нам удалось предотвратить возникновение дефицита продовольствия на рынке Союза и образование перебоев во взаимной торговле. Также хотел бы отметить актуальность реализации «Дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции». Очевидно, что меры, предусмотренные в этом документе, будут способствовать устойчивому развитию агропромышленного комплекса и аграрного рынка Союза», - отметил премьер-министр Армении.

Пашинян также затронул вопрос повышения конкурентоспособности производимой в ЕАЭС продукции на внутренних и внешних рынках. В контексте мер по достижению этой цели он подчеркнул важность формирования системы совместной страховой поддержки экспорта.

«Мы поддерживаем создание Евразийской компании, которая позволит увеличить объемы страховой поддержки торговли внутри Союза и экспорта в третьи страны путем формирования дополнительной страховой емкости», - сказал армянский премьер.

«Эффективное использование энергетического потенциала Союза может способствовать укреплению энергетической безопасности»

Пашинян выразил убежденность в том, что одним из ключевых составляющих эффективного развития Союза является последовательная и прозрачная работа, направленная на создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

По его словам, «эффективное использование энергетического потенциала Союза может стать ответом на многие вызовы, способствуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономик наших стран».

«В этом году государства-члены вместе с Комиссией приступили к обсуждению международного договора о формировании общего рынка газа Союза. Надеемся на продолжение конструктивной работы на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств-членов Союза», - сказал глава правительства Армении, также с удовлетворением отметив, что удалось согласовать концепцию формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов на основании пяти принципов, одобренных всеми государствами Союза.

«Необходим серьезный многоуровневый диалог, который позволит сократить негативные факторы, влияющие на изменение климата»

В заключение Никол Пашинян затронул вопросы экологии и климата, подчеркнув, что это направление, которое требует дополнительных усилий и многопланового сотрудничества.

«Как нам видится, в рамках нашего Союза необходим серьёзный многоуровневый диалог, который позволит сократить негативные факторы, влияющие на изменение климата, обеспечив, при этом, условия для экономического роста и развития. Мы поддерживаем идею создания рабочей группы высокого уровня по разработке предложений, направленных на гармонизацию механизмов регулирования выбросов парниковых газов и системы экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности в ЕАЭС», - заключил Пашинян.

В ходе заседания был затронут ряд вопросов, включенных в повестку дня, в частности, были обсуждены перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подлежащих устранению в 2021–2022 годах; план мероприятий («дорожную карту») по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2021–2023 годы; план мероприятий («дорожную карту») по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС, а также План первоочередных мероприятий по формированию евразийской части цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Ереване

Принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета в октябре текущего года в Ереване.

По итогам заседаний Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном форматах подписан ряд документов.