Осуществление Россией поставок вооружения за рубеж является ее суверенным правом - Захарова ответила на призыв Алиева не вооружать Армению

Официальная Москва в ответ на призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева не вооружать Армению сегодня заявила, что осуществление Россией поставок вооружения за рубеж является ее суверенным правом, к тому же российская сторона всегда учитывает необходимость поддержания баланса сил в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сказала, что воинственные заявления не способствуют урегулированию ситуации и что безусловным приоритетом Москвы является выполнение трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января. 2021 года.

Агрессивная риторика не приближает эту цель, заявила Захарова, не указав, о чьих заявлениях идет речь, хотя в вопросе, на который она ответила, было процитировано заявление Алиева, сделанное им несколько дней назад.

Представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что контакты на высшем и высоком уровнях с Ереваном и Баку осуществляются регулярно, переговоры ведутся постоянно, в большинстве своем непублично, поскольку обсуждаемые вопросы являются чувствительными. «Просто это может действительно помешать достижению устойчивого результата. И в этой связи хотела бы отметить абсолютную контрпродуктивность конфронтационной или тем более воинственной риторики, к которой иногда прибегают политические деятели стран Закавказья. Это бьет непосредственно в одну, к сожалению, точку, и наносит ущерб главному – достижению устойчивого результата», - сказала Захарова.

Она с удовлетворением отметила, что 17 августа трехсторонняя рабочая группа возобновила свою работу и уже приступила к практическим обсуждениям.

Мария Захарова в очередной раз призвала стороны как можно скорее начать работу по делимитации и демаркации границы. По словам Захаровой, ситуация на армяно-азербайджанской границе ухудшилась из-за острого дефицита доверия между двумя сторонами, и долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы с ее последующей демаркацией. А Россия, по ее словам, как уже неоднократно заявлялось, готова оказывать этому процессу необходимое консультативное содействие.

Официальный представитель МИД России, как всегда, подчеркнула, что благодаря эффективным действиям российских миротворцев обстановка на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, тем не менее, остается относительно спокойной.