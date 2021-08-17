Сегодня вновь велась стрельба в направлении Соткского рудника

Баку ни вчера, ни сегодня информацию о погибших не подтвердил. В последние дни накалилась ситуация на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы – Сев лич, Ерасх, села Варденисского района. Вчера на границе у Ерасха и Кута были убиты двое армянских военнослужащих.

Обстрелам подверглись не только армянские позиции, но и села Кут и Норабак Гегаркуникской области.

«Я поливала огород, вижу, как красный огонь приближается ко мне, я отключила воду и от страха зашла в дом», - рассказала одна из местных жительниц.

«Вчера, наверное, с 5 часов начались интенсивные обстрелы на участках Сотка, Кута, Азата и Норабака, за это время обстреляли села Кут и Норабак из пулеметов разного калибра», - сообщил глава укрупненной общины Гегамасар Акоп Аветян. Он добавил, что попавшие под обстрел общины, к счастью, не сильно пострадали.

Минувшей ночью и сегодня после полудня территория Соткского рудника находилась под прицелом азербайджанских вооруженных сил, сотрудники рудника - 200 человек, были в полном составе эвакуированы.

«Мы слышим звуки выстрелов на этой стороне, на стороне золотого рудника, людей отозвали, не разрешили работать», - сказал житель общины Сотк.

«Все сбежали с работы, то есть, не сбежали, а всем сказали: идите домой, так как ситуация нехорошая», - рассказал другой житель.

Азербайджанцы пришли, приблизились и как будто играют, отметил проживающий в Сотке Арутюн Даллакян. Он признался, что не знает, что делать, его внуки боятся. «Дети неспокойны, боятся, спрашивают: дедушка, турки придут? Я говорю нет, дорогой. У них уже душевное расстройство», - сказал Даллакян.

В селах этого района основным источником дохода является скотоводство. Люди оказались в тупике: азербайджанцы засели на лугах Сотка, Кута, Норабака. Сейчас стало не выгодно ни держать скот, ни продать его, говорит глава общины.

«Люди больше не могут пополнять свои зимние запасы, и в результате сено теперь стоит 2000 драмов, а мясо скота - 1000-1200 драмов. Очень низкие цены, и продавать скот людям не выгодно, и держать в два раза дороже обходится. Постепенно люди откажутся от скотоводства», - сказал он.



Заготовка сена стала рискованным делом, если удается скосить и собрать сено, перевозка становится еще одной проблемой, все это происходит в поле зрения азербайджанских солдат, сказал житель села.

Татул Петросян в ежедневном режиме следит за передвижениями азербайджанцев, укрепившихся над Норабаком, рядом с ними находится его луг.

«Я скосил траву и благодарен за это трактористам Норабака, остается только привезти ее в село. Собрать – одна проблема, привезти – еще одна проблема», - сказал он.