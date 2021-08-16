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Армения

Сегодня на разных участках границы были убиты двое армянских военнослужащих

Сегодня на разных участках армяно-азербайджанской границы были убиты двое армянских военнослужащих.

Так, Министерство обороны Армении сообщило, что сегодня около 18:10, подразделения вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на Гегаркуником участке армяно-азербайджанской границы.

Согласно сообщению пресс-службы МО РА, в результате развернувшейся интенсивной перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий N-й воинской части ВС Армении Арман Ованнесович Акопян 2002 года рождения.

По утверждению оборонного ведомства Армении, в результате ответных действий армянской стороны противник имеет минимум трех погибших и одного раненого.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что сегодня около 09:50 на Ерасхском направлении границы (граница с Нахичеваном) в результате выстрела снайпера противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ской воинской части ВС РА, старший прапорщик Ваан Димикович Татосян 1975 года рождения. Отметим, что азербайджанская сторона опровергает свою вину в гибели армянского военнослужащего

Также Минобороны Армении сообщило, что минувшей ночью вооруженные силы Азербайджана в ночь на 16 августа прибегли к провокации на участке армяно-азербайджанской границы в Сюникской области, в частности, в районе озера Сев лич, попытавшись обеспечить позиционное продвижение. Армянские постовые прибегли к ответным действиям, в результате противник был отброшен на исходные позиции.

Ведомство отметило, что в результате завязавшейся перестрелки у противника есть как минимум один погибший. С армянской стороны пострадавших нет.

Официальный Баку пока не подтвердил информацию об убитом военнослужащем. Минобороны Азербайджана сегодня сообщило о нарушении режима прекращения огня, но на другом участке границы, Нахичеванском, обвинив в этом армянскую сторону.

«Утром 16 августа с армянских позиций был открыт огонь по городу Хайдарабад Садаракского района. С азербайджанской стороны погибших и раненых нет», - заявило военное ведомство Азербайджана.

Отметим, что 15 августа вооруженные силы Азербайджана обстреляли село Аравус Сюникской области Армении.

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