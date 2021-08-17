На данный момент на границах относительно спокойно – замглавы Генштаба ВС Армении

На вопрос, пытается ли противник продвинуться вперед или просто поддерживать напряжение, Макарян ответил, что только поддерживает напряжение, попыток продвижения нет.

«Пока у нас есть такие соседи, напряженность будет всегда. Наша задача - не только в любой момент быть готовыми, но и в любой момент просто подавить их [поползновения]», - сказал замначальника Генштаба.

Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем заявил, что Армения будет решительно защищать свои границы. «Мы пытаемся, доказывая свое миролюбие, мирным способом решить этот вопрос. Вместе с тем, наше терпение тоже не безгранично. В случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе мы оставляем за собой право применить силу», - сказал министр.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что в последнее время подход военного ведомства Армении в этом отношении изменился, Макарян ответил: «Воспринимайте слова министра обороны буквально».

Вчера Министерство обороны Армении сообщило, что на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы выстрелом азербайджанского снайпера был убит 45-летний старший сержант Ваан Татосян. Позже Министерство сообщило, что на Гегаркуникском участке границы Вооруженные силы Азербайджана вновь прибегли к провокации, в результате перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил 19-летний рядовой Арман Акопян.