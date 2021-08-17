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Армения

На данный момент на границах относительно спокойно – замглавы Генштаба ВС Армении

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Андраник Макарян

На данный момент на границах относительно спокойно, сегодня на брифинге с журналистами сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Андраник Макарян.

На вопрос, пытается ли противник продвинуться вперед или просто поддерживать напряжение, Макарян ответил, что только поддерживает напряжение, попыток продвижения нет.

«Пока у нас есть такие соседи, напряженность будет всегда. Наша задача - не только в любой момент быть готовыми, но и в любой момент просто подавить их [поползновения]», - сказал замначальника Генштаба.

Министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем заявил, что Армения будет решительно защищать свои границы. «Мы пытаемся, доказывая свое миролюбие, мирным способом решить этот вопрос. Вместе с тем, наше терпение тоже не безгранично. В случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе мы оставляем за собой право применить силу», - сказал министр.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что в последнее время подход военного ведомства Армении в этом отношении изменился, Макарян ответил: «Воспринимайте слова министра обороны буквально».

Вчера Министерство обороны Армении сообщило, что на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы выстрелом азербайджанского снайпера был убит 45-летний старший сержант Ваан Татосян. Позже Министерство сообщило, что на Гегаркуникском участке границы Вооруженные силы Азербайджана вновь прибегли к провокации, в результате перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил 19-летний рядовой Арман Акопян.

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