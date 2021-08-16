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Армения

Утром на Ерасхском направлении выстрелом азербайджанского снайпера убит армянский военнослужащий

Сегодня утром подразделения вооруженных сил Азербайджана провели очередную провокацию в Нахичеванском направлении армяно-азербайджанской границы, на участке Ерасх, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В частности, около 09:50 в результате выстрела снайпера противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ской воинской части ВС РА, старший прапорщик Ваан Димикович Татосян 1975 года рождения.

«Министерство обороны РА разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что в результате ответных действий армянской стороны противник понес потери.

Сегодня ранее Минобороны Армении сообщило, что минувшей ночью ооруженные силы Азербайджана в ночь на 16 августа прибегли к провокации на участке армяно-азербайджанской границы в Сюникской области, в частности, в районе озера Сев лич, попытавшись обеспечить позиционное продвижение. Армянские постовые прибегли к ответным действиям, в результате противник был отброшен на исходные позиции.

Ведомство отметило, что в результате завязавшейся перестрелки у противника есть как минимум один погибший. С армянской стороны пострадавших нет.

Официальный Баку пока не подтвердил информацию об убитом военнослужащем. Минобороны Азербайджана сегодня сообщило о нарушении режима прекращения огня, но на другом участке границы, Нахичеванском, обвинив в этом армянскую сторону.

«Утром 16 августа с армянских позиций был открыт огонь по городу Хайдарабад Садаракского района. С азербайджанской стороны погибших и раненых нет», - заявило военное ведомство Азербайджана.

Отметим, что 15 августа вооруженные силы Азербайджана обстреляли село Аравус Сюникской области Армении.

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