Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Спорт

«Мы не завоевали золотой медали на этой Олимпиаде, но, думаю, мы не недовольны своим участием» - премьер принял олимпийскую сборную Армении

«Мы не завоевали золотой медали на этой Олимпиаде, но, думаю, мы не недовольны своим участием», - сегодня, принимая принял сегодня спортсменов и тренеров, которые представили Армению на летних Олимпийских играх, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он поблагодарил олимпийцев за то, что они представили Армению на Олимпиаде в Токио, и поздравил медалистов с успешным выступлением на соревнованиях.

«Конечно, существующие в стране ситуация и атмосфера сказываются на наших спортсменах и на спорте в целом, но я думаю, что в этой ситуации мы смогли достойно представить себя. Конечно, в некоторых случаях нам немного не хватило для того, чтобы выиграть олимпийское золото. Но я считаю, что наши спортсмены и наша сборная достойно представили Республику Армения на Олимпийских играх в Токио», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, сказал Пашинян.

По мнению премьера, для того чтобы выступления на Олимпиаде были более успешными, нужно сделать следующее: сегодня очень быстро подвести итоги того, что уже произошло, и сразу начать готовиться к следующей Олимпиаде.

«Думаю, министерству образования, науки, культуры и спорта вместе с Олимпийским комитетом стоит составить дорожную карту, чтобы решить, что делать в преддверии следующих Олимпийских игр, - сказал глава правительства, продолжив: - Думаю, в целом, на повестке дня стоит вопрос принятия мер, чтобы сделать спорт по-настоящему массовым. Потому что на практике сегодня у нас есть профессиональный спорт, но у нас есть проблемы с массовым спортом с точки зрения заинтересованности и инфраструктуры. Мы уже разрабатываем конкретные программы и в ближайшее время приступим к их реализации. И здесь, конечно, очень важна поддержка наших профессиональных спортсменов».

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян, подводя итоги выступлений сборной Армении на летних Олимпийских играх в Токио, отметил, что это 7-е в истории независимой Армении летние Олимпийские игры, в которых наша сборная принимала участие, и третий результат по качеству медалей.

Председатель Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян также подчеркнул важность командной работы, разделения работы правительства, федераций и Олимпийского комитета и движения вперед совместными усилиями.

«Господин премьер-министр, Олимпийский комитет также готов обсудить и понять, что делает правительство и чем может помочь Национальный олимпийский комитет. Основная проблема - это условия: нет спортивных школ, они не отремонтированы, нет инвентаря. Пусть олимпийский комитет отремонтирует, а правительство обеспечит инвентарем. Мы должны решать проблемы согласованно с федерациями и Олимпийским комитетом, и на этот раз мы должны быть готовы к тому, чтобы в тяжелой атлетике участвовали не 2, 3 или 1 спортсмен, а, например, 6, в боксе - 8, потому что условия уже будут созданы», - сказал председатель Национального олимпийского комитета Армении.

«Наше управление должно быть стратегическим. Если мы поставили перед Арменией цель завоевать 24 олимпийских золотых медали до 2050 года, то мы должны действовать уже с сегодняшнего дня и не снижать нашу планку», - подчеркнул премьер-министр.

Министр Ваграм Думанян доложил, что на основании поручения премьер-министра Пашиняна решается вопрос о возобновлении работы спортивной роты в Вооруженных силах.

По поручению премьер-министра достигнута договоренность в ближайшее время организовать встречу с участием Министерства образования, науки, культуры и спорта, Национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций и обсудить дальнейшие действия в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в сообщении.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG