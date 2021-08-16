«Мы не завоевали золотой медали на этой Олимпиаде, но, думаю, мы не недовольны своим участием» - премьер принял олимпийскую сборную Армении

Он поблагодарил олимпийцев за то, что они представили Армению на Олимпиаде в Токио, и поздравил медалистов с успешным выступлением на соревнованиях.

«Конечно, существующие в стране ситуация и атмосфера сказываются на наших спортсменах и на спорте в целом, но я думаю, что в этой ситуации мы смогли достойно представить себя. Конечно, в некоторых случаях нам немного не хватило для того, чтобы выиграть олимпийское золото. Но я считаю, что наши спортсмены и наша сборная достойно представили Республику Армения на Олимпийских играх в Токио», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, сказал Пашинян.

По мнению премьера, для того чтобы выступления на Олимпиаде были более успешными, нужно сделать следующее: сегодня очень быстро подвести итоги того, что уже произошло, и сразу начать готовиться к следующей Олимпиаде.

«Думаю, министерству образования, науки, культуры и спорта вместе с Олимпийским комитетом стоит составить дорожную карту, чтобы решить, что делать в преддверии следующих Олимпийских игр, - сказал глава правительства, продолжив: - Думаю, в целом, на повестке дня стоит вопрос принятия мер, чтобы сделать спорт по-настоящему массовым. Потому что на практике сегодня у нас есть профессиональный спорт, но у нас есть проблемы с массовым спортом с точки зрения заинтересованности и инфраструктуры. Мы уже разрабатываем конкретные программы и в ближайшее время приступим к их реализации. И здесь, конечно, очень важна поддержка наших профессиональных спортсменов».

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян, подводя итоги выступлений сборной Армении на летних Олимпийских играх в Токио, отметил, что это 7-е в истории независимой Армении летние Олимпийские игры, в которых наша сборная принимала участие, и третий результат по качеству медалей.

Председатель Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян также подчеркнул важность командной работы, разделения работы правительства, федераций и Олимпийского комитета и движения вперед совместными усилиями.

«Господин премьер-министр, Олимпийский комитет также готов обсудить и понять, что делает правительство и чем может помочь Национальный олимпийский комитет. Основная проблема - это условия: нет спортивных школ, они не отремонтированы, нет инвентаря. Пусть олимпийский комитет отремонтирует, а правительство обеспечит инвентарем. Мы должны решать проблемы согласованно с федерациями и Олимпийским комитетом, и на этот раз мы должны быть готовы к тому, чтобы в тяжелой атлетике участвовали не 2, 3 или 1 спортсмен, а, например, 6, в боксе - 8, потому что условия уже будут созданы», - сказал председатель Национального олимпийского комитета Армении.

«Наше управление должно быть стратегическим. Если мы поставили перед Арменией цель завоевать 24 олимпийских золотых медали до 2050 года, то мы должны действовать уже с сегодняшнего дня и не снижать нашу планку», - подчеркнул премьер-министр.

Министр Ваграм Думанян доложил, что на основании поручения премьер-министра Пашиняна решается вопрос о возобновлении работы спортивной роты в Вооруженных силах.

По поручению премьер-министра достигнута договоренность в ближайшее время организовать встречу с участием Министерства образования, науки, культуры и спорта, Национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций и обсудить дальнейшие действия в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в сообщении.