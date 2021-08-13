Если нет принятого правительством решения, то призыв резервистов на сборы незаконен - правозащитница

Военные комиссариаты продолжают уведомлять резервистов об их участии в начинающихся с 25 августа трехмесячных тренировочных сборах, хотя решение об этих сборах правительством еще не принято.

Опубликованы два проекта решения, касающиеся сборов резервистов, срок проведения общественных обсуждений одного из которых истек сегодня, а срок проведения общественных обсуждений второго истекает 26 августа, в беседе с Радио Азатутюн заметила правозащитница Армине Садикян, занимающаяся правами человека в вооруженных силах. Обычно решения на заседании правительства принимаются после проведения общественных обсуждений, сказала Садикян.

«Я не могу сказать, на каком основании, может быть, решение уже принято, но нет, по логике такого быть не могло, потому что проект все еще находится на стадии обсуждения - до 26 августа, а сегодня 13 августа, следовательно обсуждения еще в процессе. Поэтому Минобороны не может отправлять уведомления без принятого решения о проведении тренировочных сборов. То есть, первым шагом должно быть принятие решения правительством, а уже второй шаг – уведомление граждан, после чего уже идут дальнейшие шаги - проведение соответствующего медицинского осмотра и уже на его основании призыв на сборы», - сказала правозащитница.

Некоторые резервисты, которым позвонили и сказали пройти за уведомлением, на условиях анонимности сообщили, что уведомления касаются трехмесячных учений. У некоторых из них взяли военные удостоверения и сказали, что они могут прийти за уведомлением на следующий день, а также сообщили, что им будут платить за участие в сборах. Других подробностей они не знают.

На днях стало известно, что Минобороны намерено с 25 августа по 25 ноября провести сборы с участием более 2000 резервистов. В проекте решения военное ведомство предлагает использовать потенциал резервистов, привлекая их к тренировочным сборам и даже к боевому дежурству.

Согласно проекту решения, тем самым будет обеспечено проведение тренировочных сборов резервистов и увеличение боеспособных подразделений для выполнения задач.

Правозащитница Армине Садикян подчеркнула, что если нет принятого правительством решения, призыв резервистов незаконен. Она сослалась на закон «О военной службе и статусе военнослужащего», который определяет порядок проведения тренировочных сборов.

«Пока нет решения правительства, на основании чего гражданам отправляются уведомления? Может быть, уже есть решение, просто оно пока официально не представлено на официальных платформах для публикации. Я не могу оценить, если я не видела решения, следовательно, если его нет, конечно, это можно считать незаконным», - сказала она.

Сотрудница Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, занимающегося защитой прав человека, чтобы развеять сомнения, подчеркнула, что решения о сборах не могут приниматься тайно. «Решение не секретное, решение о сборах должно быть открытым, так же как призыв на обязательную срочную службу. Перед каждым призывом утверждается решение правительства, на основании которого проводится призыв», - сказала Садикян.

Касаясь уже распространяющейся озабоченности по поводу продолжительности сборов, правозащитница подчеркнула, что необязательно участвовать в сборах именно три месяца, это зависит от специальности данного резервиста. По закону резервисты призываются на учения на срок до 10 суток. Согласно проекту решения, на эти сборы будут призваны граждане, входящие в первую группу резервистов и числящиеся в первом разряде резерва - рядовые, прапорщики и офицеры, имеющие мотострелковую, ракетно- артиллерийскую, коммуникационноую разведывательную и инженерную специальности.

По закону им заплатят после окончания военных сборов. Садикян сослалась на закон, согласно которому работодатель резервиста, участвующего в сборах, обязан сохранить его рабочее место, а также выплатить ему сумму в размере средней заработной платы.

На эту тему Радио Азатутюн направило вопросы в Министерство обороны, ответов пока нет. Связаться с пресс-службой Минобороны не удается, а представители правящей партии оставляют вопросы на эту тему без ответа.