Минобороны Армении предлагает привлекать резервистов к тренировочным сборам и боевому дежурству

Согласно вынесенному вчера на обсуждение проекту, планируется с 25 августа по 25 ноября провести сборы с участием более 2000 резервистов. По мнению военного обозревателя Давида Арутюнова, это не означает, что ожидается крупномасштабная война, но связь с растущей напряженностью на границе однозначна.

«Это не обязательно принесет с собой крупномасштабную войну, этот рост напряженности является в каком-то смысле поводом для подобных действий, я бы сказал, что это вообще нормальный процесс для вооруженных сил. Хочу подчеркнуть, что есть разница по сравнению с прошлым годом, объемы относительно большие, а также есть фактор транспортных средств. Можно сказать, что такой четкой корреляции нет, если сейчас по прошествии определенного периода начнутся также военные учения, вероятность определенного роста напряженности еще больше возрастает, потому что это вообще международная практика, что если опасность слишком велика, армию следует неявно перевести на военное положение, военные учения – это способ сделать это скрытно», - сказал Арутюнов.

Хотя проект постановления правительства еще не принят, но некоторым резервистам уже отправлены уведомления. Связаться с пресс-службой Минобороны для получения ответов на эти и другие вопросы не удалось.

На едином сайте публикации проектов правовых актов Министерства юстиции опубликованы два проекта постановления правительства. Цель обоих – организация тренировочных сборов с участием резервистов.

Первый документ предусматривает привлечение к трехмесячным сборам более 800 граждан: рядовых, прапорщиков, офицеров. Определены также специальности, всего их насчитывается 10: мотострелковая, ракетно-артиллерийская, коммуникационная, разведывательная, инженерная, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба и т. д. Согласно этому проекту, тем самым будет обеспечено проведение тренировочных сборов резервистов и увеличение боеспособных подразделений для выполнения задач.

После 44-дневной войны Азербайджан заявляет о Зангезурском коридоре, делимитации и демаркации границы, и приведение резервистов в боевую готовность можно рассматривать как ответ на это, считает военный обозреватель.

«Теперь, если армянская сторона не уступает этому уровню давления, здесь уже возникает проблема: либо азербайджанская сторона должна увеличить это давление, но это содержит для нее риски, потому что есть российский фактор, потому что присутствие российской стороны на территории Армении уже будет проблемой для них, либо этот вариант должен быть более длительным, то есть, они просто будут месяцами поддерживать нынешний уровень эскалации, надеясь, что армянская сторона уступит», - сказал военный обозреватель.

Арутюнов подчеркивает, что резервисты всегда участвовали в тренировочных сборах, но по большей части это было формально. И Вторая карабахская война выявила проблемы этой системы. «Люди заканчивали службу, формально фиксировалось, что они находятся в резерве, и на практике интенсивная работа по поддержанию их боеспособности не велась», - отметил он.

Второй документ, разработанный Минобороны, устанавливает иные сроки проведения сборов: с 25 августа по 25 ноября будут призваны более 2100 резервистов по мотострелковой, ракетно- артиллерийской, коммуникационной, разведывательной и инженерной специальностям. В то же время правительство намерено привлечь для сборов в тот же период до 110 транспортных средств.

Согласно второму проекту, Минобороны намерено заключить с резервистами контракты, по которым те будут привлечены к боевому дежурству.

В сложившейся ситуации это нормально, считает военный обозреватель. «Этот вариант вообще предусмотрен, то есть это, теоретически возможный вариант, и если вы помните, после войны это уже использовалось. Но это опять же говорит, конечно, о некоторой напряженности и неординарной ситуации», - сказал Арутюнов.

Отмечается, что в случае необходимости во время тренировочных сборов граждане, участвующие в сборах, могут быть досрочно освобождены в резерв. В Минобороны не уточняют, о какой необходимости идет речь. По мнению военного обозревателя, это может быть связано с некоторыми факторами риска, для которых и предусмотрены подобные меры.