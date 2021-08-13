COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 9 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 264 и сейчас составляет 222 183.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 678.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1131 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 805, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 421 593 (6 055 за сутки).





