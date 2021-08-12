В Минобороны Армении сообщили об очередном обстреле со стороны Азербайджана на Ерасхском участке границы

Об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

В сообщении отмечается, что с 17:20 ВС Азербайджана вели огонь из стрелкового оружия разных калибров, в результате чего также загорелся травяной покров в нейтральной полосе.

«Ситуация стабилизовалась после ответных действий армянских военных. С армянской стороны пострадавших нет. По состоянию на 19:00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», - говорится в сообщении Минобороны Армении.