Правительство хочет ограничить действие льготы по возврату подоходного налога

Министр финансов Тигран Хачатрян пояснил, что льгота действует на срок более 5 лет, изначально это регулирование было принято с явно выраженным экономическим значением, без ограничений. Оно предусматривало возврат физическим лицам уплаченного подоходного налога с целью компенсации уплаченных процентов по ипотечным кредитам. С 2018 года система льгот была изменена, ей была придана определенная социальная направленность. Было установлено, что один человек может воспользоваться программой только один раз, при этом стоимость приобретаемого жилья была ограничена 55 млн драмов.

Министр подчеркнул, что в ходе применения льготы, особенно в последние два года, резко увеличилось число граждан, пользующихся финансовой поддержкой государства. Если в 2015-2017 годах новыми бенефициарами программы ежегодно становились около 800 человек, то в 2018-2019 годах ежегодное число бенефициаров увеличилось примерно на 2000 человек, а в 2020 году новых бенефициаров было 5 200 человек. Резко увеличились суммы, возвращаемого из госбюджета подоходного налога. Если 2016-2017 годах ежегодный рост финансовых средств, выделяемых на эту программу из госбюджета, составил около 1 млрд драмов, то в 2019 году рост составил 3,3 млрд драмов, а в 2020 году - 5,4 млрд драмов. Только в 2020 году по части выделений итоговая сумма достигла 13,3 млрд драмов. В настоящее время число бенефициаров программы превышает 17 тысяч, сумма, выделенная до конца этого года, составит около 21 млрд драмов, а число бенефициаров - 20 тысяч.

По оценке Хачатряна, основной объем строительства, набравший обороты в результате предоставления льгот, в Ереване продолжает осуществляться.

«На жилищное строительство за пределами Еревана эта льгота пока оказала небольшой положительный эффект. До сих пор там число бенефициаров льготы по возвращению подоходного налога при ипотечным кредитовании с целью приобретения нового жилья составляет всего 7%, остальные 93% приходятся на Ереван», - сказал министр, отметив, что поправкой предлагается придать данной льготе такое направление, которое бы стимулировало соразмерное территориальное распределение жилищного строительства, а также подчеркивало бы его социальный характер.

«Предлагается постепенно ограничить действие льготы в центре Еревана и в примыкающих к нему районах. В частности, предлагается установить, что с 1 июля 2022 года льгота прекратит действовать в отношении процентов по кредитам на покупку квартир в новостройках в первой зоне Еревана; с 1 июля 2023 года – во второй зоне Еревана; с 1 июля 2024 года - в третьей зоне Еревана; c 1 июля 2025 года – в других зонах Еревана, - отметил Хачатрян, продолжив: - Таким образом, в предстоящие три года новое строительство будет направлено в четвертую и последующие зоны Еревана, а также за пределы Еревана, а с 2025 года без временных ограничений - в городские и сельские поселения за пределами Еревана, поскольку бенефициарами этой программы могут быть также те, кто строят частные жилые дома».

Тигран Хачатрян также подчеркнул, что предлагается установить, что предусмотренные в настоящее время льготы будут и дальше применяться к строительству жилья, разрешение на которое было получено до 1 января 2022 года.

Касаясь этой темы, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в Армении есть множество населенных пунктов, в которых за последние 30 лет, с момента обретения независимости, не было построено ни одного жилого дома.

«Напомню, что программа возврата подоходного налога действует только в случае первичного рынка, то есть только в случае новостроек. И у нас есть множество случаев, когда живущие и работающие в областях люди, чтобы не потерять возможность, приобретают квартиру в Ереване. В результате получается, что мы говорим о соразмерном территориальном развитии, децентрализации от Еревана, но на самом деле происходит большая концентрация в Ереване, и это факт, - сказал премьер-министр, продолжив: - Наша задача - максимально содействовать тому, чтобы жилищное строительство велось и в регионах».

Премьер-министр также отметил, что жилищный фонд в Армении - в Ереване и регионах - значительно изношен, потому что основная часть зданий была построена в 70-80-е годы и даже раньше, то есть в 60-50-е годы.

«В целом, нам необходимо обновить весь наш жилищный фонд. Это задача, для которой нам также необходимо найти стратегические решения, но пока мы все еще говорим о несколько другой теме - о содействии жилищному строительству и в регионах», - подчеркнул Никол Пашинян.

Проект в установленном порядке будет внесен в Национальное собрание.