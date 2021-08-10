COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 10 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 183 и сейчас составляет 221 590.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 658.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1128 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (один - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5 234, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 402 666 (6 158 за сутки).