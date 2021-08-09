Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Делегация во главе с генсеком ОДКБ уже находится в Армении

Генсек ОДКБ Станислав Зась

Делегация во главе с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем уже находится в Армении, сообщает пресс-служба военной структуры.

В сообщении отмечается, что на сегодня и завтра запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством Армении, в частности, с премьер-министром Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном, министром обороны Аршаком Карапетяном.

В ходе встреч Станислав Зась проинформирует армянскую сторону о ситуации, которая сложилась в зоне ответственности ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности.

Примечательно, что визит генсека ОДКБ в Армению проходит в условиях, когда азербайджанские войска вторглись на территорию Армении и уже на протяжении нескольких месяцев остаются на территории страны, а обращения Армении в ОДКБ остались без последствий.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG