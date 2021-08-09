Делегация во главе с генсеком ОДКБ уже находится в Армении

В сообщении отмечается, что на сегодня и завтра запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством Армении, в частности, с премьер-министром Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном, министром обороны Аршаком Карапетяном.

В ходе встреч Станислав Зась проинформирует армянскую сторону о ситуации, которая сложилась в зоне ответственности ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности.

Примечательно, что визит генсека ОДКБ в Армению проходит в условиях, когда азербайджанские войска вторглись на территорию Армении и уже на протяжении нескольких месяцев остаются на территории страны, а обращения Армении в ОДКБ остались без последствий.