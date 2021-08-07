Посла США в Сюнике привлекают и гостеприимные люди, и великолепные виды

«Посол приняла участие в пешем походе в горах Сюника с местными жителями, которые ночью у костра рассказали госпоже Трейси о богатой истории и культуре Армении.

Сюник – прекрасное место для того, чтобы собирать воспоминания и хорошо проводить время с семьей и друзьями. Чем больше посещаешь Сюник, тем больше узнаешь об этом удивительном регионе и его жителях», - говорится в сообщении.

Напомним, что посол США также посещала Сюник в апреле этого года.