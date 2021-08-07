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Армения

Посла США в Сюнике привлекают и гостеприимные люди, и великолепные виды

«Великолепные виды, звездная ночь и гостеприимные люди. Именно это и привлекло посла Трейси для отдыха в Сюнике на этой неделе», - говорится в сообщении, размещенном на странице Армянского офиса Агентства США по международному развитию (USAID) в Facebook.

«Посол приняла участие в пешем походе в горах Сюника с местными жителями, которые ночью у костра рассказали госпоже Трейси о богатой истории и культуре Армении.

Сюник – прекрасное место для того, чтобы собирать воспоминания и хорошо проводить время с семьей и друзьями. Чем больше посещаешь Сюник, тем больше узнаешь об этом удивительном регионе и его жителях», - говорится в сообщении.

Напомним, что посол США также посещала Сюник в апреле этого года.

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