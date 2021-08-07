Пашинян: Мы должны предпринять все шаги, чтобы иметь необходимые коммуникации для обслуживания промышленности

Об этом он заявил накануне, представляя новоназначенного министра высокотехнологической промышленности Армении Ваагна Хачатряна аппарату министерства.

Пашинян отметил, что Хачатрян является представителем поколения, которое во время правления одного из последних руководителей Советской Армении Карена Демирчяна принимало непосредственное участие в индустриализации Армении.

«И я хочу подчеркнуть в этом контексте, что в советское время, в 70-е и 80-е годы, Республика Армения по меркам того времени была действительно индустриальной страной», - отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, хотя сегодняшняя обстановка существенно отличается от того времени, тем не менее, цель создания министерства заключалась в том, чтобы сделать Армению высокоиндустриальной страной.

«Это одна из причин, по которой мы считаем повестку открытия коммуникационных путей региона приоритетной для нас, мы должны предпринять все последовательные шаги, чтобы вывести Армению из блокады, чтобы действительно иметь необходимые коммуникации для обслуживания промышленности. Речь идет о железной дороге, которая свяжет Армению с внешним миром во всех направлениях. Конечно, понятно, что это не только повестка дня министерства высокотехнологической промышленности, это повестка всего правительства и нашей государственной системы.

Я также надеюсь, что новые технологические направления, которые возникли в 21 веке, - развитие цифровых и информационных технологий и достаточно хорошая динамика сферы, которая есть у нас в Армении сегодня, министр сможет все это скоординировать и сплотить вокруг министерства передовых специалистов сферы, продвигаться к достижению цели эффективными шагами», - подчеркнул Никол Пашинян.