На совещании в Ереване под председательством Никола Пашиняна и Араика Арутюняна обсуждались перспективы экономического развития Карабаха

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, приветствуя присутствующих, премьер-министр Пашинян отметил: «За период после 44-дневной войны наша повестка дня существенно изменилась, и мы считали восстановление нормальной жизни в Арцахе одним из приоритетных вопросов. За этот период мы довольно много работ провели в этом направлении, но все еще предстоит много работы.

В последнее время в ходе рабочих встреч с президентом Арцаха мы все чаще обсуждали тему, что программы помощи должны быть преобразованы в программы развития, чтобы переформулировать восстановление нормальной жизни Арцаха и восстановить нормальное развитие экономики Арцаха. Рад, что мы уже замечаем конкретные шаги в этом направлении. Здесь, конечно, очень важно найти способы запуска банковских инструментов в Арцахе, которые должны помочь экономическому развитию и созданию инвестиционной среды.

Конечно, понятно, что в этом есть много нюансов и компонентов, и мы должны без проявлений спешки, но с другой стороны в необходимые сроки, принимать нужные решения, чтобы суметь решить эти вопросы».

В свою очередь, Араик Арутюнян сказал: «В послевоенной ситуации нам определенно удалось сохранить стабильную социальную ситуацию в Арцахе за счет ресурсов, предоставленных правительством Армении. Независимо от количества перемещенных лиц, у нас не было острых проблем.

Конечно, у нас до сих пор есть жилищные проблемы, но социальные выплаты позволили решить те проблемы, которые мы видим. В социальном плане целенаправленная политика правительства Республики Армения решила эти проблемы, параллельно мы смогли реализовать определенные экономические программы, но мы должны понимать, что экономика нуждается во вливании гораздо большего количества ресурсов. По всем направлениям - сельское хозяйство, энергетика, традиционные отрасли, за счет которых развивалась экономика Арцаха, понесли большие потери».

«Вчера нам удалось обсудить и достичь определенных договоренностей, конечно, нам потребуются Ваши поручения, чтобы наши идеи трансформировались в планы. Для положительной демографической картины, помимо социальных программ, нам нужно будет реализовать конкретные экономические программы по созданию рабочих мест и восстановлению экономики», - отметил он.

По словам Араика Арутюняна, по проекту госбюджета Карабаха на 2021 год планировались собственные доходы в размере 16-17 млрд драмов, но в этом году этот показатель обязательно превысит 30 млрд драмов. «Крупнейший налогоплательщик и работодатель - Кашенский горнорудный комплекс компании «Бейз Металс» уже работает на 15-20%, и если нам удастся реализовать запланированные энергетические и водные проекты, то уже с марта-апреля следующего года он будет работать на 80-90% своей мощности, а это обеспечит дополнительно 20-25 млрд драмов доходов в государственный бюджет Арцаха», - сказал президент Карабаха.

Он подчеркнул, что с этой целью они уже начали водные проекты и закончат их за 3 месяца, а с точки зрения энергии это займет гораздо больше времени.

Также, по словам Арутюняна, уже началось строительство гидроэлектростанции мощностью 17 мегаватт на участке Чаректар-Гетаван.

«На первом этапе мы будем привлекать ресурсы из разных источников, это будет открытое акционерное общество, что позволит привлекать ресурсы инвесторов. У нас есть такой опыт работы с «Арцах ГЭС», и мы поставили задачу эксплуатировать эту мощность зимой 2022-2023 гг. А на новой дороге мы уже планируем проект строительства более мощной высоковольтной гидроэлектростанции, которая дает такую возможность. Второй наш важный проект касается строительства гидроэлектростанции мощностью 25 мегаватт на участке Сарсанг-Матагис, и в этом случае мы уже будем самодостаточными», - сказал руководитель Карабаха.

Он также добавил, что в плане сельского хозяйства уже запущены определенные программы, в частности, по созданию новых садов.