Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

«Желаю успехов в деле управления страной» - Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян

Сегодня проходит первое заседание вновь сформированного правительства.

Премьер-министр Никол Пашинян пожелал новому кабмину успехов в деле управления страной, отметив, что правительство фактически сформировано, не назначен только министр иностранных дел.

«В ближайшее время нам нужно заняться утверждением программы правительства и перечня мероприятий по реализации программы. Наша программа должна основываться на предвыборной программе партии «Гражданский договор», на стратегии трансформации Армении до 2050 года, а также на предвыборных обещаниях, данных во время диалога с народом в ходе избирательной кампании», - сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что до 23 августа у них есть время на то, чтобы представить программу правительства Национальному собранию.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG