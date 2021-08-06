«Желаю успехов в деле управления страной» - Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян пожелал новому кабмину успехов в деле управления страной, отметив, что правительство фактически сформировано, не назначен только министр иностранных дел.

«В ближайшее время нам нужно заняться утверждением программы правительства и перечня мероприятий по реализации программы. Наша программа должна основываться на предвыборной программе партии «Гражданский договор», на стратегии трансформации Армении до 2050 года, а также на предвыборных обещаниях, данных во время диалога с народом в ходе избирательной кампании», - сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что до 23 августа у них есть время на то, чтобы представить программу правительства Национальному собранию.