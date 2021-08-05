Ованнес Ованнисян назначен временным исполняющим обязанности ректора ЕГУ

Ованнисяна, который по специальности теолог, сегодня членам ученого совета ЕГУ представил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.

В своем выступлении Ованнисян подчеркнул, что в университете необходимо обеспечить спокойную атмосферу.

«Университет должен стать настоящим учебным заведением, свободным от всяческих политических и партийных спекуляций. Мы должны оставить их в прошлом. Я сам пришел сюда как беспартийный, отныне аполитичный человек, и университет больше не увидит того, что видел в прошлом. Я также благодарю всех ректоров университета за их работу, потому что у каждого из них есть свои заслуги, свой вклад в улучшение и развитие университета», - сказал он.

У главного вуза страны уже больше двух лет нет ректора. Его обязанности исполнял Гегам Геворкян, в апреле этого года подавший в отставку.

«За это время я что-то сделал и что-то не сделал. Я не жалею ни о чем из того, что сделал. О том, что не сделал, говорить излишне», - сказал он.

В данный момент распущен также высший руководящий орган университета – Совет попечителей, так как половина его членов подала в отставку.

Согласно закону «О фондах», приказом министра юстиции недавно был сформирован Временный совет ЕГУ, состоящий из трех человек, который и назначил исполняющего обязанности ректора.

На вопрос, почему назначен именно Ованнисян, который был представителем правящей силы, министр Думанян ответил: «Что вам не нравится? Что должно было быть, чтобы вам понравилось, чтобы не был депутатом, чтобы не имел ничего общего с властью?.. что вызывает проблему?»

Доцент кафедры политических институтов и процессов ЕГУ Менуа Согомонян считает значение Ованнеса Ованнисяна политическим. По его словам, вплоть до дня представления и.о. ректора его личность держалась в секрете, неизвестно также, по какому принципу он был избран.

«Будучи политическим, это решение противоречит ценностям и принципам демократии. В том смысле, что имело место назначение временного исполняющего обязанности ректора, а не выборы, не применялись положения регламента об избрании ректора, а также было грубо нарушено определенное Конституцией положение о «вузовском самоуправлении и академических свободах». Потому что здесь имело место просто назначение, исходя из политической целесообразности, исходя из того обстоятельства, что данное лицо является, возможно в формальном смысле уже нет, но мы видели, что он три года подряд был парламентским представителем правящей политической силы, членом парламента. Он был одним из соавторов закона «О высшем образовании и науке», признанного Конституционным судом неконституционным», - сказал Согомонян.

Несколько дней назад Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения закона «О высшем образовании и науке», который подвергся широкой критике со стороны академических кругов. Закон, принятый Национальным собранием в марте этого года, президент не подписал и направил в Конституционный суд. По мнению экспертов, профессорско-преподавательского состава ЕГУ, закон нарушал принцип самоуправления вузов, поскольку в нем предлагался такой состав совета правления вуза, в котором 5 из 9 членов, то есть более половины, были бы представителями правительства. Критики закона также отмечали, что порядок формирования совета правления напрямую влияет на избрание ректора, поскольку, по сути, в соответствии с предложенными изменениями, ректор не избирался бы, а назначался правительством.

Что собирается делать Минобразования после того, как закон был признан неконституционным?

«Раз признан неконституционным, мы переработаем наш закон, адаптируем его. Будем действовать в том законодательном поле, которое у нас есть. Мы можем выражать недоумение по поводу этого решения, принимать его или не принимать, но мы не можем его не выполнять. Мы должны подчиниться нашему же высокому суду», - сказал министр Думанян.