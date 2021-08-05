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Общество

Ованнес Ованнисян назначен временным исполняющим обязанности ректора ЕГУ

Ованнес Ованнисян

Бывший депутат правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания предыдущего созыва Ованнес Ованнисян назначен новым временным исполняющим обязанности ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ).

Ованнисяна, который по специальности теолог, сегодня членам ученого совета ЕГУ представил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.

В своем выступлении Ованнисян подчеркнул, что в университете необходимо обеспечить спокойную атмосферу.

«Университет должен стать настоящим учебным заведением, свободным от всяческих политических и партийных спекуляций. Мы должны оставить их в прошлом. Я сам пришел сюда как беспартийный, отныне аполитичный человек, и университет больше не увидит того, что видел в прошлом. Я также благодарю всех ректоров университета за их работу, потому что у каждого из них есть свои заслуги, свой вклад в улучшение и развитие университета», - сказал он.

У главного вуза страны уже больше двух лет нет ректора. Его обязанности исполнял Гегам Геворкян, в апреле этого года подавший в отставку.

«За это время я что-то сделал и что-то не сделал. Я не жалею ни о чем из того, что сделал. О том, что не сделал, говорить излишне», - сказал он.

В данный момент распущен также высший руководящий орган университета – Совет попечителей, так как половина его членов подала в отставку.

Согласно закону «О фондах», приказом министра юстиции недавно был сформирован Временный совет ЕГУ, состоящий из трех человек, который и назначил исполняющего обязанности ректора.

На вопрос, почему назначен именно Ованнисян, который был представителем правящей силы, министр Думанян ответил: «Что вам не нравится? Что должно было быть, чтобы вам понравилось, чтобы не был депутатом, чтобы не имел ничего общего с властью?.. что вызывает проблему?»

Доцент кафедры политических институтов и процессов ЕГУ Менуа Согомонян считает значение Ованнеса Ованнисяна политическим. По его словам, вплоть до дня представления и.о. ректора его личность держалась в секрете, неизвестно также, по какому принципу он был избран.

«Будучи политическим, это решение противоречит ценностям и принципам демократии. В том смысле, что имело место назначение временного исполняющего обязанности ректора, а не выборы, не применялись положения регламента об избрании ректора, а также было грубо нарушено определенное Конституцией положение о «вузовском самоуправлении и академических свободах». Потому что здесь имело место просто назначение, исходя из политической целесообразности, исходя из того обстоятельства, что данное лицо является, возможно в формальном смысле уже нет, но мы видели, что он три года подряд был парламентским представителем правящей политической силы, членом парламента. Он был одним из соавторов закона «О высшем образовании и науке», признанного Конституционным судом неконституционным», - сказал Согомонян.

Несколько дней назад Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения закона «О высшем образовании и науке», который подвергся широкой критике со стороны академических кругов. Закон, принятый Национальным собранием в марте этого года, президент не подписал и направил в Конституционный суд. По мнению экспертов, профессорско-преподавательского состава ЕГУ, закон нарушал принцип самоуправления вузов, поскольку в нем предлагался такой состав совета правления вуза, в котором 5 из 9 членов, то есть более половины, были бы представителями правительства. Критики закона также отмечали, что порядок формирования совета правления напрямую влияет на избрание ректора, поскольку, по сути, в соответствии с предложенными изменениями, ректор не избирался бы, а назначался правительством.

Что собирается делать Минобразования после того, как закон был признан неконституционным?

«Раз признан неконституционным, мы переработаем наш закон, адаптируем его. Будем действовать в том законодательном поле, которое у нас есть. Мы можем выражать недоумение по поводу этого решения, принимать его или не принимать, но мы не можем его не выполнять. Мы должны подчиниться нашему же высокому суду», - сказал министр Думанян.

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