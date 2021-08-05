Пашинян и Раиси в Тегеране говорили о развитии отношений

Согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, приветствуя Пашиняна в резиденции президента Ирана, Раиси заявил, что его страна придает большое значение постоянному развитию отношений с дружественной Арменией и в политической, и в экономической, и в гуманитарной сферах, а также отметил, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение и для Тегерана, добавив, что Иран считает необходимым решать все вопросы путем диалога.

В свою очередь, премьер-министр Армении отметил, что Ереван готов совместными усилиями продолжить двусторонний диалог для дальнейшего обогащения повестки дня двустороннего сотрудничества.

«Тот факт, что я сегодня здесь, свидетельствует о нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне», - отметил Пашинян.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей, в частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере. Обе стороны назвали приоритетом развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь развитие транспортной и кабельной связи от Персидского залива до Черного моря. Также обсуждалось строительство автомагистрали Север-Юг, возможности развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, собеседники обсудили шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран-Армения, продление программы обмена газ-электроэнергия, увеличение объемов обмена газ-электроэнергию после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии.

По словам журналиста иранской службы Радио Свобода Рубика Минасяна, с момента обретения Арменией независимости в 1991 году в целом политика Тегерана в отношении Еревана осталась неизменной, в том числе и после 44-дневной войны. «Общество смотрит на Армению с гораздо более позитивной точки зрения. А концепция государства не очень ясна, то есть, мы понимаем, что интересы Ирана ближе к Армении, чем к Азербайджану, но шаги этого не показывают. Некоторые связывают это с лоббингом тюркоязычных кругов в Министерстве иностранных дел Ирана или увеличением числа тюркоязычных чиновников», - сказал Минасян.

Хотя и Пашинян, и Раиси сегодня в Тегеране говорили о региональном мире, однако бросается в глаза то, что отсутствуют формулировки о карабахском конфликте, ситуации на армяно-азербайджанской границе и армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, которые обычно присутствуют во время переговоров, обсуждений лидера Армении с иностранными коллегами.

Во время 44-дневной войны 3 ноября прошлого года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором, согласно иранскому государственному информационному агентству Irna, в частности, отметил: «Конечно, оккупированные Арменией территории Азербайджана должны быть освобождены. Все эти земли должны быть возвращены Азербайджану. Азербайджанская Республика правомочна контролировать свою территорию, поэтому все эти земли должны быть освобождены».

На это заявление Хаменеи уже на следующий день отреагировал МИД Азербайджана, удостоив слова иранского лидера высокой оценки.

Фактически, аналогичное по содержанию заявление сделал также нынешний президент Ирана Эбрахим Раиси, когда в прошлом месяце, 14 июля, отвечал на поздравление президента Азербайджана, которое Ильхам Алиев направил по случаю победы Раиси на президентских выборах в Иране 18 июня.

«После восстановления суверенитета Азербайджана над оккупированными территориями и восстановления общей [ирано-азербайджанской] границы будет легче использовать новые возможности и совместными усилиями расширять уровень сотрудничества, чтобы гарантировать региональный мир и безопасность», - согласно иранскому информационному агентству Mehr, написал тогда новоизбранный президент Ирана Раиси.

«В данном случае лидер Ирана всегда был на стороне Азербайджана. Формальные заявления о том, что Армения - наш сосед, мы всегда хотим иметь хорошие отношения с нашим соседом и т. д., были на всех уровнях, но они не переходили в практическую плоскость», - сказал Рубик Минасян.

Кстати, агентство Irna также передало эти слова Раиси, на которые сослались многие армянские СМИ, однако на сайте иранского государственного информационного агентства эта часть ответа Раиси Алиеву теперь отсутствует.

Следующим бросившимся в глаза обстоятельством в армяно-иранских отношениях последних месяцев является отсутствие поздравлений от обоих президентов Ирана - Хасана Рухани, полномочия которого на этом посту истекли 3 августа, и Эбрахима Раиси, в связи с победой возглавляемой Николом Пашиняном политической силы на состоявшихся в Армении 20 июня внеочередных парламентских выборах и назначением Пашиняна на должность премьер-министра 2 августа. Во всяком случае, с 21 июня пресс-служба правительства Армении не сообщала о поздравлении президента Ирана в адрес премьер-министра Армении.

Кстати, в отличие от Армении, сегодня на церемонии инаугурации Раиси в Тегеране Азербайджан был представлен на уровне спикера парламента Сахибы Гафаровой.