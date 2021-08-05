«Мы готовы совместными усилиями продолжить наш диалог» - Пашинян прибыл в Иран и встретился в Раиси

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, после официальной церемонии встречи в тегеранском аэропорту «Мехрабад» премьер-министр отправился в президентский дворец, где его встретил избранный президент Ирана Ибрахим Раиси.

«Иран придает большое значение развитию отношений с дружественной Арменией и в политической, и в экономической сферах»

В ходе встречи президент Ирана заявил, что Иран придает большое значение постоянному развитию отношений с дружественной Арменией и в политической, и в экономической, и в гуманитарной сферах.

Никол Пашинян поблагодарил Ибрахима Раиси за теплый прием и еще раз поздравил его с избранием на пост президента Исламской Республики Иран.

Премьер-министр подчеркнул, что многостороннее сотрудничество с Ираном, основанное на взаимном уважении и взаимопонимании, имеет для нашей страны первостепенное значение.

«Многовековая дружба наших двух народов, тесные историко-культурные связи являются основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы готовы для дальнейшего обогащения повестки дня двустороннего сотрудничества совместными усилиями продолжить наш диалог. Тот факт, что я сегодня здесь, свидетельствует о нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне», - отметил Пашинян.

В контексте укрепления двусторонних связей премьер-министр ключевой ролью посчитал усилия армянской общины Ирана и поблагодарил правительство страны за предоставление всех необходимых условий для сохранения национальной идентичности армянской общины.

Стороны посчитали ключевым развитие транспортной и кабельной связи от Персидского залива до Черного моря

Лидеры Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей. В частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере. Обе стороны назвали приоритетом развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь развитие транспортной и кабельной связи от Персидского залива до Черного моря.

Никол Пашинян приветствовал интерес иранской стороны к проекту строительства автомагистрали Север-Юг, добавив, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по участку Сисиан-Мегри вышеупомянутого проекта.

Никол Пашинян и Ибрахим Раиси коснулись и возможностей развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, стороны обсудили шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран-Армения, продление программы обмена газ-электроэнергия, увеличение объемов обмена газ-электроэнергию после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии.

Премьер-министр придал важность последовательным усилиям Ирана по установлению мира и стабильности в регионе.

«Поддержание мира в регионе имеет ключевое значение и для Ирана»

Ибрахим Раиси ответил, что поддержание мира в регионе имеет ключевое значение и для Ирана, добавив, что иранская сторона считает необходимым решать все вопросы путем диалога.

Никол Пашинян и Ибрахим Раиси обсудили и вопросы, связанные с реализацией совместных новых программ в области здравоохранения, новейших технологий, образования, науки и культуры.

В завершение встречи Ибрахим Раиси пожелал премьер-министру Николу Пашиняну сил и энергии для реализации поставленных целей по развитию Армении.

Пашинян пригласил Раиси в Армению

Никол Пашинян поблагодарил за пожелания и пригласил президента Ирана в Армению. Приглашение было принято.

Собеседники поручили руководителям соответствующих ведомств активнее сотрудничать для продвижения различных вопросов повестки армяно-иранского сотрудничества.

Вечером Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии инаугурации президента Исламской Республики Иран.