Ишхан Сагателян не избран вице-спикером НС, фракция «Айастан» вновь выдвинула его кандидатуру

Парламент Армении сегодня в ходе тайного голосования не избрал кандидата от оппозиционной фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна на пост третьего по счету вице-спикера НС 8-го созыва.

Из 107 депутатов НС в голосовании по избранию вице-спикера приняли участие 104, один бюллетень был признан недействительным. При этом кандидатуру Ишхана Сагателяна поддержали 53 депутата, против проголосовали 50, воздержавшихся не было.

Согласно регламенту, если вице-спикер НС не избирается, то проводятся новые выборы вице-спикера.

В соответствии с регламентом, спикер НС Ален Симонян дал слово руководителю фракции «Айастан» Сейрану Оганяну, который заявил, что фракция вновь выдвигает кандидатуру Ишхана Сагателяна.

Еще до голосования правящая фракция «Гражданский договор» заявила, то примет участие в голосовании и обеспечит минимальное число голосов для избрания Сагателяна вице-спикером НС.

После голосования депутат от правящей фракции Геворк Папоян заявил, что «Гражданский договор» действовал в соответствии со своим заявлением․ «Зафиксируем, что «Гражданский договор» действовал в соответствии со своим заявлением, но один из депутатов блока «Айастан» не принял участия в голосовании, в результате чего вице-спикер НС не был избран, и, по сути, процесс замедлился», - сказал он.

Вице-спикеры парламента избираются тайным голосованием, большинством голосов от общего числа депутатов.