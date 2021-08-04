Россия активно участвует в обсуждениях о размещении пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы – посол РФ

Касаясь предложения об этом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посол сказал: «Посты российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы размещены в дополнение к тем местам службы, которые традиционно отводились российским пограничникам. Речь идет о границе с Ираном и Турцией».

На прошлой неделе на заседании правительства Никол Пашинян заявил, что следует рассмотреть возможность размещения российских пограничников на всей протяженности армяно-азербайджанской границы, отметив, что собирается обсудить этот вопрос со российскими партнерами.

«Были привлечены немалые дополнительные средства из России, в том числе личный состав, для того, чтобы расположить наших пограничников в таких проблемных районах», - сказал Копыркин, отметив, что особенно это касается участков, где дорога «впетляется» по территориям двух стран.



Посол добавил, что вопросы, касающиеся других проблемных участков, обсуждаются с активным участием российской стороны.



При этом, говоря об урегулировании вопроса, посол России подчеркнул, что в обсуждениях по этому вопросу также должна принимать участие азербайджанская сторона.

«Мы понимаем всю важность этой проблемы, российская сторона готова предпринять соответствующие шаги. Но это вопрос, который требует обсуждения в трехстороннем формате. Практическая работа ведется», - сказал Копыркин.

Несколько месяцев назад, когда азербайджанская армия пересекла границу Армении на участках Гегаркуника и Сюника, премьер-министр Никол Пашинян предложил отвести войска зеркальным образом, разместить на спорном участке Сотк-Хознавар российских пограничников для проведения демаркационных и делимитационных работ с Азербайджаном без столкновений. Теперь же премьер-министр предложил также разместить на всей протяженности армяно-азербайджанской границы наблюдателей ОДКБ, при этом отметив, что в условиях невозможности осуществления подобной миссии в рамках ОДКБ для армянской стороны могут быть приемлемыми другие международные форматы, включая сопредседательство Минской группы ОБСЕ.