Пашинян предлагает рассмотреть возможность размещения российских пограничников на всей протяженности армяно-азербайджанской границы

Имеет смысл рассмотреть вопрос размещения российских пограничных постов на всей протяженности армяно-азербайджанской границы для проведения демаркационных работ без риска столкновений, заявил на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, добавив, что они собираются обсудить этот вопрос с российскими партнерами.

До сих пор Пашинян предлагал разместить международных наблюдателей только на участке Сотк-Хознавар, на границе в Сюнике.

«Азербайджан обвиняет Армению в якобы совершении провокации. Как член ОДКБ, к которому в сентябре перейдет председательство в организации, Армения осознает свою ответственность в том, чтобы не создавать угрозы безопасности для ОДКБ, не вовлекать страны-союзники в боевые действия, и я официально исключаю любые провокационные действия со стороны Вооруженных сил Армении. В то же время я считаю, что одним из возможных решений для выяснения истинности взаимных обвинений Азербайджана и Армении может стать размещение мониторинговой миссии ОДКБ на всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что предусмотрено правовыми нормами деятельности ОДКБ», - сказал и. о. премьер-министра, подчеркнув, что в условиях невозможности осуществления подобной миссии в рамках ОДКБ для армянской стороны могут быть приемлемыми другие международные форматы, включая сопредседательство Минской группы ОБСЕ.

«Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, считаю, что имеет смысл рассмотреть вопрос о размещении российских пограничных пунктов на всей протяженности армяно-азербайджанской границы, что позволит проводить делимитационные и демаркационные работы без риска военных столкновений. Мы собираемся обсудить эту тему с нашими российскими партнерами», - заявил Никол Пашинян.

Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется

Говоря о ситуации вдоль армяно-азербайджанской границы, Пашинян отметил, что ситуация пока не стабилизируется.

И. о. премьер-министра подчеркнул, что Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия.

В то же время Пашинян подчеркнул, что Азербайджан также оставляет без ответа все предложения международного сообщества, направленные на политическое и долгосрочное урегулирование ситуации.

В качестве примера и. о. премьер-министра привел заявление ОБСЕ от 13 апреля о необходимости скорейшего возобновления переговоров. «Хочу напомнить, что до сих пор Азербайджан не отреагировал на этот призыв, в то время как Армения неоднократно подчеркивала свою готовность в любой момент начать переговорный процесс в предлагаемом формате, - сказал Пашинян, продолжив: - Мы также выразили готовность вступить в диалог по вопросам, выходящим за рамки мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Однако Азербайджан всеми своими действиями пытается сорвать любую возможность диалога, риторикой и действиями также дискредитируя трехсторонние заявления от 9 ноября и 11 января».

В Азербайджане продолжаются сфабрикованные судебные процессы над армянскими военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, вследствие чего те приговариваются к длительным срокам лишения свободы, отметил и. о. премьер-министра, особо обратив внимание на тот факт, что почти все осужденные были пленены после 9 ноября в зоне ответственности миротворцев.

«Если сопоставить этот факт с той широкой антипропагандой, которая ведется в Азербайджане против миротворцев, и с тем, что Азербайджан до сих пор не подписал мандат по миротворцам, становится очевидно, что этот ряд действий направлен против мира и стабильности в Нагорном Карабахе», - заявил Пашинян.

Армения не обсуждала и не будет обсуждать какие-либо вопросы коридорной логики

Азербайджан последовательно предпринимает действия по дискредитации вопроса открытия коммуникаций в регионе, сказал Пашинян, подчеркнув, что трехсторонние заявления от 9 ноября и 11 января не содержат каких-либо выражений или определений коридора, не выделяют конкретные маршруты, а Азербайджан продолжает поднимать тему какого-то коридора, указывая на конкретные маршруты и направления.

Исполняющий обязанности премьер-министра подтвердил, что Армения не обсуждала и не будет обсуждать какие-либо вопросы коридорной логики.

«С помощью упомянутых формулировок Азербайджан пытается подорвать тему открытия региональных коммуникаций, которая является не только крайне важным вопросом для нас, но также находится среди приоритетов нашего правительства. Все транспортные и экономические коммуникации в регионе должны быть открыты, и как Армения должна через Азербайджан иметь сообщение, в том числе с Россией, Средней Азией и Исламской Республикой Иран, так и Азербайджан по территории Армении должен иметь сообщение с Нахичеваном, Грузией и Ираном», - заявил Пашинян, подчеркнув, что для реализации этой программы на соответствующих точках границы должны быть созданы таможенные пункты.