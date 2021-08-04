Акоп Аршакян избран вице-спикером парламента

Из 107 депутатов в голосовании принял участие 71. Все они проголосовали за кандидатуру Аршакяна, проголосовавших против и воздержавшихся не было.
«Благодарю за доверие», - сказал Аршакян.
Вчера другой кандидат от «Гражданского договора», Рубен Рубинян, также был избран вице-спикером НС.
Кандидатура одного из трех вице-спикеров парламента может быть выдвинута только от числа депутатов, входящих в оппозиционную фракцию. Оппозиционная фракция «Айастан» выдвинула на эту должность кандидатуру представителя Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна. В настоящий момент в парламенте идет обсуждение по его кандидатуре.
Другая оппозиционная фракция, «Честь имею», своего кандидата не выдвинула.
Ранее спикером НС был избран Ален Симонян.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии