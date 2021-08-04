Акоп Аршакян избран вице-спикером парламента

Из 107 депутатов в голосовании принял участие 71. Все они проголосовали за кандидатуру Аршакяна, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

«Благодарю за доверие», - сказал Аршакян.

Вчера другой кандидат от «Гражданского договора», Рубен Рубинян, также был избран вице-спикером НС.

Кандидатура одного из трех вице-спикеров парламента может быть выдвинута только от числа депутатов, входящих в оппозиционную фракцию. Оппозиционная фракция «Айастан» выдвинула на эту должность кандидатуру представителя Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна. В настоящий момент в парламенте идет обсуждение по его кандидатуре.

Другая оппозиционная фракция, «Честь имею», своего кандидата не выдвинула.

Ранее спикером НС был избран Ален Симонян.