Рубен Рубинян избран вице-спикером парламента

Его кандидатуру выдвинула правящая фракция «Гражданский договор».

«Спасибо за доверие», - сказал Рубинян.

Из 107 депутатов в голосовании приняли участие 70. Оппозиционные фракции не голосовали.

«Гражданский контракт» выдвинул на должность второго вице-спикера кандидатуру бывшего министра высокотехнологической промышленности Акопа Аршакяна.

Кандидатура одного из трех вице-спикеров парламента может быть выдвинута только от числа депутатов, входящих в оппозиционную фракцию. Фракция «Айастан» выдвинула на эту должность кандидатуру представителя Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна, фракция «Честь имею» не выдвинула своего кандидата.

Заместители председателя НС избираются тайным голосованием, большинством голосов от общего числа депутатов.