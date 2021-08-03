Борец Артур Алексанян и штангист Симон Мартиросян - серебряные призеры Олимпиады в Токио

На продолжающихся в столице Японии Олимпийских играх чемпион Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы, победитель Европейских игр 2019 года по греко-римской борьбе Артур Алексанян занял второе место.

Выйдя в финал турнира в весовой категории до 97 кг, Артур Алексанян уступил в схватке с двукратным чемпионом мира и Европы, 28-летним россиянином Мусой Евлоевым со счетом 1։5.

Между тем, армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян завоевал серебряную медаль в весовой категории до 109 кг.

Лидер сборной Армении, вице-чемпион Олимпиады в Рио, двукратный чемпион мира и Европы Мартиросян набрал в сумме двоеборья 423 кг (195 кг в рывке и 228 кг в толчке). Олимпийским чемпионом стал тяжелоатлет из Узбекистана Акбар Джураев (430 кг).

Ранее армянских боксер Ованнес Бачков (весовая категория 63 кг) в четвертьфинальном поединке со счетом 5:0 одержал уверенную победу над представителем Узбекистана Эльнуром Абдураимовым и вышел в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.