11-й день Олимпиады в Токио вновь принес медали олимпийской сборной Армении

Боксер Ованнес Бачков (весовая категория 63 кг) в четвертьфинальном поединке со счетом 5:0 одержал увереннуюпобеду над представителем Узбекистана Эльнуром Абдураимовым и вышел в полуфинал. Армянский спортсмен обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. А через три дня в поединке с представителем США Кийшуаном Дэвисом он пытается претендовать на золотую медаль.

Первым из представляющих Армению спортсменов сегодня вступил в борьбу прыгун в длину Левон Агасян. Он зафиксировал результат 16,42 метра, которого оказалось недостаточно для выхода в финал. Агасян завершил свои выступления на Токио-2020.

Борец греко-римского стиля Карен Асланян (весовая категория 67 кг) в своем первом поединке одержал победу, однако в четвертьфинале проиграл Мохаммеду Ибрагиму эль Саиду, представляющему Египет. Армянские специалисты утверждают, что Асланян проиграл из-за ошибки судейства.

Чемпион прошлых Олимпийских игр, борец греко-римского стиля Артур Алексанян, являющийся одним из главных претендентов на олимпийское золото от сборной Армении, сегодня попытается отстоять свой титул в финале. ъ

Борец Карапет Чалян в поединке за бронзовую медаль проиграл спортсмену, представляющему Азербайджан.

Другой претендент на олимпийское золото, штангист Симон Мартиросян (весовая категория 109 кг), уже ведет борьбу за золотую медаль.

На данный момент на Олимпийских играх в Токио Армения имеет одну бронзовую медаль, занимая по этому показателю 75-е место в общем зачете.