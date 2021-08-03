Блок «Айастан» обратится в КС с требованием признать недействительным избрание Алена Симоняна спикером парламента

Депутат фракции «Айастан» Армен Рустамян на брифинге с журналистами заявил, что они уверены, что выборы спикера НС прошли с грубым нарушением регламента.

«Нельзя проводить выборы без участия других кандидатов и считать, что эти выборы прошли в нормальных, равных, конкурентных условиях. Представьте, как если бы вы пошли регистрировать кандидатов в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), и комиссия зарегистрировала бы кандидата, но не позволила бы ему участвовать в предвыборной кампании. Создалась такая ситуация, то есть Национальное собрание на первом заседании подтверждает, что эти лица являются депутатами, но полномочия депутатов приостанавливаются, по сути, это ненормальная ситуация. Мы будем требовать от Конституционного суда ответа на этот вопрос, который прокуратура комментирует абсурдным образом, заявляя, что ЦИК преодолела неприкосновенность депутата. «Только Национальное собрание может преодолеть неприкосновенность депутата», - сказал Рустамян.

Вчера на первом заседании Национального Собрания 8-го созыва председателем НС был избран Ален Симонян. Его кандидатура была выдвинута правящей фракцией «Гражданский договор». Оппозиционная фракция «Айастан» выдвинула на этот пост кандидатуру Мхитара Закаряна, а оппозиционная фракция «Честь имею» - Артура Саргсяна. Мхитар Закарян и Артур Саргсян арестованы по уголовным делам и не присутствовали на заседании. Заседание прошло в напряженной атмосфере, оппозиционные фракции требовали участия в заседании и выборах Закаряна и Саргсяна.