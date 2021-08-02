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Политика

На первом заседании парламента оппозиция подняла вопрос об арестованных депутатах

Оппозиционная парламентская фракция «Айастан»

Сегодня в первый день работы новоизбранного парламента Армении представители оппозиции потребовали немедленного освобождения двух своих коллег, арестованных в прошлом месяце по обвинениям, которые они считают политически мотивированными.

Национальное собрание собралось впервые после досрочных парламентских выборов 20 июня, на которых победила партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.

Вскоре после начала заседания парламента президент Армении Армен Саркисян подписал указ о переназначении Пашиняна на должность главы правительства.

Согласно официальным результатам выборов, партия «Гражданский договор» набрала около 54 процентов голосов, что дало ей 71 место в парламенте, состоящем из 107 депутатов, и право самостоятельно формировать правительство.

Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Айастан» и ассоциируемый с бывшим президентом Сержем Саргсяном блок «Честь имею» контролируют, соответственно, 29 и 7 мест в парламенте нового созыва.

Два члена блока «Айастан», избранные в парламент, Мхитар Закарян и Артур Саргсян, были арестованы три недели назад по разным уголовным обвинениям, которые они категорически отрицают. Оба депутата управляли крупными общинами в юго-восточной Сюникской области Армении и открыто бросили вызов администрации Пашиняна за несколько месяцев до своего ареста.

После досрочных парламентских выборов также были арестованы два других мэра общин Сюника, связанных с блоком «Айастан».

Депутаты от блока «Айастан» сегодня пришли на заседание парламента в футболках с изображением всех четырех арестованных. Они назвали Закаряна и Саргсяна политическими заключенными и «заложниками», потребовав их освобождения сразу после начала заседания парламента. Парламентская фракция «Честь имею» присоединилась к этим требованиям.

Оппозиционные депутаты настаивали на том, что их коллеги содержатся под стражей в нарушение статьи 96 Конституции Армении, которая гласит, что «депутат не может быть лишен свободы без согласия Национального собрания».

«Закарян и Саргсян не отсутствуют, а удерживаются в заложниках. Они хотят присутствовать на заседании парламента, как и вы, но им не разрешают», - заявил представитель фракции «Айастан» Арам Вардеванян, обращаясь к проправительственному большинству парламента.

Представляющий «Гражданский договор» депутат Владимир Варданян отвергнул требования оппозиции, заявив, что Мхитар Закарян и Артур Саргсян были арестованы до того, как официально стали депутатами парламента, и поэтому не пользуются депутатской неприкосновенностью.

Генеральная прокуратура Армении сделала такое же утверждение в своем заявлении, опубликованном сегодня.

Стремясь усилить давление на власти, фракции «Айастан» и «Честь имею» выдвинули кандидатуры Закаряна и Саргсяна на пост спикера парламента. Они заявили, что обоим арестованным депутатам должно быть разрешено, по крайней мере, прийти в зал заседаний парламента и ответить на вопросы коллег-парламентариев.

«Наши коллеги должны присутствовать здесь и высказать свое мнение по поводу их выдвижения», - заявил член фракции «Айастан» Арцвик Минасян. В противном случае, по его словам, оппозиционное меньшинство сочтет избрание нового спикера «незаконным и нелегитимным».

Отметим, что правящая фракция «Гражданский договор» на пост спикера парламента выдвинула Алена Симоняна, который был вице-спикером в парламенте предыдущего созыва.

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