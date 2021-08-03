COVID-19: За сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 237

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 августа число выздоровевших пациентов увеличилось на 156 и сейчас составляет 220 289.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении ни один человек не скончался. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии достигло 4 621.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1122 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4 681, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 357 957 (7 398 за сутки).