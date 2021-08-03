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Армения

Парламент избирает вице-спикеров, выдвинуты кандидатуры Рубена Рубиняна, Акопа Аршакяна, Ишхана Сагателяна

Национальное собрание Армении 8-го созыва продолжает свою работу. Парламент избирает вице-спикеров.

Правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на эти посты Рубена Рубиняна и Акопа Аршакяна, фракция «Айастан» - Ишхана Сагателяна, фракция «Честь имею» не выдвинула своего кандидата.

Согласно статье 137 конституционного закона о регламенте НС, право выдвижения кандидатов из числа депутатов на должности заместителей председателя Национального собрания принадлежит фракциям. Кандидатура одного из трех вице-спикеров парламента может быть выдвинута только от числа депутатов, входящих в оппозиционную фракцию.

Заместители председателя НС избираются тайным голосованием, большинством голосов от общего числа депутатов.

Вчера на первом заседании НС восьмого созыва спикером парламента был избран Ален Симонян.

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