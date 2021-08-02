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Политика

Ален Симонян избран спикером армянского парламента

Ален Симонян

Член правящей партии «Гражданский договор» Ален Симонян избран спикером парламента Армении.

В ходе тайного голосования за кандидатуру Симоняна проголосовал 71 депутат (именно столько депутатов входит в состав парламентской фракции «Гражданский договор»).

Отметим, что представители двух оппозиционных фракций – «Айастан» и «Честь имею» - в голосовании не участвовали. Они покинули зал заседаний парламента в знак протеста против того, что их кандидаты на пост спикера, которые в настоящий момент находятся под арестом, не были приглашены для выступления в парламент.

В парламенте предыдущего созыва Ален Симонян занимал пост вице-спикера.

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