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Армения

Никол Пашинян назначен премьер-министром

Никол Пашинян

Сегодняшним указом президента Армении Армена Саркисяна, Никол Пашинян назначен премьер-министром.

Текст указа опубликован на официальном сайте президента Армении.

Согласно части 1 статьи 149 Конституции РА, «сразу после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания президент республики назначает премьер-министром кандидата, выдвинутого парламентским большинством, сформированным в порядке, установленном статьей 89 Конституции».

Никол Пашинян был исполняющим обязанности премьер-министра с 25 апреля 2020 года, когда он подал в отставку с целью проведения внеочередных парламентских выборах 20 июня.

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