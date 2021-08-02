Никол Пашинян назначен премьер-министром

Текст указа опубликован на официальном сайте президента Армении.

Согласно части 1 статьи 149 Конституции РА, «сразу после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания президент республики назначает премьер-министром кандидата, выдвинутого парламентским большинством, сформированным в порядке, установленном статьей 89 Конституции».

Никол Пашинян был исполняющим обязанности премьер-министра с 25 апреля 2020 года, когда он подал в отставку с целью проведения внеочередных парламентских выборах 20 июня.