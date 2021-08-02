В Армении начал работу парламент восьмого созыва

В состоящем из 107 депутатов парламенте представлены три политические силы – партия «Гражданский договор» (71 мандат), блоки «Айастан» (29 мандатов) и «Честь имею» (7 мандатов).

По результатам досрочных выборов в парламент 20 июня возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном партия «Гражданский договор» имеет право самостоятельно сформировать правительство, а Пашинян становится премьер-министром этого правительства.

Согласно регламенту, заседания первой сессии до избрания спикера парламента открыл старший по возрасту депутат – Князь Хасанов из правящей фракции «Гражданский договор».

На первом заседании парламентарии обсудили создание счетной комиссии, затем парламент изберет спикера и трех его заместителей, один из которых должен представлять оппозицию.

В повестке дня заседания также вопросы создания постоянных комиссий НС, избрания их председателей, а также обсуждение законопроекта об изменении структуры правительства по предложению правительства и вопрос об утверждении программы правительства.

Сегодня в начале заседания депутаты парламента восьмого созыва приняли присягу. Текст присяги зачитал Князь Хасанов. К депутатам также обратились президент Армении Армен Саркисян и Католикос всех армян Гарегин Второй.