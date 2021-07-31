Представитель Армении в ООН направил письмо председателю Совбеза о посягательствах Азербайджана

Постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян направил письмо председателю Совета безопасности в июле, постоянному представителю Франции при Совете Безопасности ООН Николя де Ривьеру, в котором представил «непрекращающиеся посягательства Азербайджана в отношении суверенной территории Республики Армения, приведшие к человеческим потерям».

Как сообщает МИД, в письме подчеркивается, что агрессивные действия Азербайджана против Армении сопровождаются звучащими на самом высоком уровне территориальными требованиями, угрозой военных действий, словами ненависти на национальной почве.

Подчеркивается, что Армения тверда в решимости использовать свое законное право на самооборону для обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности - на основании статьи 51 Устава ООН.

«Армения уверена, что всеобъемлющее и долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто мирным путем - под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в письме.

Согласно сообщению, письмо разослано членам Совета безопасности ООН и в ближайшее время будет опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН.