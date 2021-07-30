Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы – МИД РФ

Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии МИД РФ в связи с ситуацией на азербайджано-армянской границе.

В МИД РФ выражают соболезнования семьям погибших, желая выздоровления пострадавшим и раненым.

«К сожалению, ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. Призываем стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем.

Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы. Намерены активно работать над превращением Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания в русле Трехсторонних заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», - говорится в заявлении МИД РФ.