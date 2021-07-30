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Политика

Наира Зограбян требует срочного заседания парламента по ситуации на границах

Наира Зограбян

Член оппозиционной фракции «Процветающая Армения» уходящего парламента Наира Зограбян предлагает провести экстренное заседание для обсуждения ситуации на границах.

Сегодня на внеочередном заседании Национального собрания депутат от оппозиции потребовала также пригласить на заседание исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, представителей руководящих органов Вооруженных сил, Министерства обороны.

В случае необходимости Наира Зограбян не против проведения закрытого обсуждения.

«В ближайшее время в Москве ожидаются довольно сложные трехсторонние переговоры. Я не хочу, чтобы повторилась ситуация до и после 44-дневной войны, когда никто ничего не знал. Сейчас время для реальной консолидации, для грамотных, консолидированных, правильных шагов для достижения решений перед лицом турецко-азербайджанского тандема, потому что уже заявляется о создании объединенной [тюркской] армии. Наша государственность находится под угрозой, границы находятся под угрозой, каждый день Азербайджан нарушает все письменные и устные договоренности, давайте после этого заседания созовем экстренное заседание, давайте обсудим этот важный вопрос», - заявила Наира Зограбян.

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