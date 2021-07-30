Наира Зограбян требует срочного заседания парламента по ситуации на границах

Сегодня на внеочередном заседании Национального собрания депутат от оппозиции потребовала также пригласить на заседание исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, представителей руководящих органов Вооруженных сил, Министерства обороны.

В случае необходимости Наира Зограбян не против проведения закрытого обсуждения.

«В ближайшее время в Москве ожидаются довольно сложные трехсторонние переговоры. Я не хочу, чтобы повторилась ситуация до и после 44-дневной войны, когда никто ничего не знал. Сейчас время для реальной консолидации, для грамотных, консолидированных, правильных шагов для достижения решений перед лицом турецко-азербайджанского тандема, потому что уже заявляется о создании объединенной [тюркской] армии. Наша государственность находится под угрозой, границы находятся под угрозой, каждый день Азербайджан нарушает все письменные и устные договоренности, давайте после этого заседания созовем экстренное заседание, давайте обсудим этот важный вопрос», - заявила Наира Зограбян.