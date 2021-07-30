Минобороны Армении опубликовало фотографии сбитого азербайджанского беспилотника

«29 июля, начиная с 23 часов, на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы были зафиксированы попытки БПЛА проникнуть в воздушное пространство Республики Армения. В результате действий подразделений ПВО Вооруженных сил Республики Армения все попытки были пресечены. В частности, был сбит беспилотник типа Aerostar, находящийся на вооружении ВС Азербайджана, фрагменты которого упали в 3,5 км к северу от села Ваневан Гегаркуникской области», - говорится в сообщении.

Министерство еще раз призвало армянские СМИ и пользователей социальных сетей не распространять непроверенную и тем более явно искаженную и сеющую панику информацию, а руководствоваться официальными сообщениями Минобороны.

«Вооруженные силы Республики Армения полностью выполняют свои задачи», - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию оборонного ведомства Армении о БПЛА.