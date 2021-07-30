COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 4 человека

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 30 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 199 и сейчас составляет 219 701.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 4 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 608.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1121 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 - за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4 437, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 334 007 (5 900 за сутки).