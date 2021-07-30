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Ночью были пресечены попытки азербайджанских БПЛА пересечь воздушное пространство Армении на Гегаркуникском участке границы – МО

Здание Минобороны Армении в Ереване

29 июля в 23:00 подразделения ПВО Вооруженных сил Армении пресекли попытки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проникнуть в воздушное пространство Армении на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, сообщает Минобороны Армении.

По состоянию на 7:00 30 июля, ситуация на всем протяжении армяно-азербайджанской границы относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении, говорится в сообщении.

За несколько часов до этого официального сообщения Министерство обороны Азербайджана заявило, что «распространяемая армянской стороной информация о двух беспилотных летательных аппаратах, сбитых в Басаркечаре, является ложной».

Басаркечаром азербайджанцы называют город Варденис в Армении.

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