Ночью были пресечены попытки азербайджанских БПЛА пересечь воздушное пространство Армении на Гегаркуникском участке границы – МО

По состоянию на 7:00 30 июля, ситуация на всем протяжении армяно-азербайджанской границы относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении, говорится в сообщении.

За несколько часов до этого официального сообщения Министерство обороны Азербайджана заявило, что «распространяемая армянской стороной информация о двух беспилотных летательных аппаратах, сбитых в Басаркечаре, является ложной».

Басаркечаром азербайджанцы называют город Варденис в Армении.