Россия продолжает контакты с Ереваном и Баку для реализации трехсторонних договоренностей – Песков

Кремль никак не прокомментировал идею исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна о размещении российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы.

«Контакты с Ереваном продолжаются, мне больше нечего добавить», - заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль смотрит на инициативу Пашиняна.

Песков подчеркнул, что Россия приложила немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня на армяно-азербайджанской границе был восстановлен. «Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. И вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается. Россия продолжает контакты и с Ереваном и с Баку, чтобы полноценно обеспечить реализацию трехсторонних договоренностей», - сказал официальный представитель Кремля.

Помимо Пескова на сегодняшнее предложение Пашиняна отреагировал также глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, который известен своими проазербайджанскими заявлениями

«Такие вопросы безопасности чаще всего решаются в тиши. Заявления на открытых площадках в присутствии прессы делаются тогда, когда нужно какие-то политические очки заработать, утвердиться на правительственном уровне, в парламенте или еще где-либо», - сказал Калашников.

Он также намекнул, что вряд ли ОДКБ согласится направить наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу, заметив, что Армения – член ОДКБ и Пашинян понимает позиции стран, входящих в эту организацию. По словам Калашникова, «вопрос очень сложный, серьезный, в первую очередь, он должен решаться тремя руководителями: Путиным, Алиевым и Пашиняном».

В Москве внимательно следят за напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Вчера президент России даже провел заседание Совета безопасности, на котором в очередной раз обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Российские СМИ активно освещают заявления официальных Еревана и Баку в связи с перестрелками на границе. Российские газеты и телеканалы стараются сохранять традиционный нейтралитет при освещении новых армяно-азербайджанских столкновений, точно так же, как этот нейтралитет, по крайней мере теоретически, пытается сохранить официальная Москва.

Кстати, сегодня Пескова также спросили, как Кремль оценивает проводимые в Грузии военные учения НАТО и участие в них Азербайджана. Пресс-секретарь президента России заявил, что Азербайджан является суверенным государством, отношениями с которым Россия дорожит.



«Мы дорожим нашими отношениями с Азербайджаном, имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений, - подчеркнул Песков, добавив: - Конечно, для нас важно, чтобы сценарии таких учений не подразумевали завуалированных действий в отношении нашей страны. Однако сценарий таких учений верстается в НАТО, а альянс не скрывает, кто является для них противником».